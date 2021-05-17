Заявление О политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности

В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» ООО «СА Китой» (далее - Общество) заявляет о проводимой политике в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.
ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ:
- обеспечение Обществом надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, при которых риск возникновения аварий на этих объектах
минимальный;
- предупреждение случаев возникновения аварий и технологических нарушений
при эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений;
- привлечение Обществом по договору специализированных формирований к
действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, пожаров
и чрезвычайных ситуаций;
- предупреждение случаев травматизма работников Общества, эксплуатирующих
опасные производственные объекты.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РАБОТНИКАМИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности
и охраны труда, планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий на
опасных производственных объектах;
- готовность производственных объектов к локализации и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
- обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля
производственной деятельности предприятия в части обеспечения промышленной
безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- организация обучения персонала Общества по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;
- соблюдение обязательств перед работниками Общества, предусмотренных действующим законодательством и направленных на организацию безопасного ведения работ, предупреждение несчастных случаев на производстве;
- внедрение в производство научных разработок, технологий и методов управления
промышленной безопасностью и охраной труда.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Реализация настоящей политики является обязательством ООО «СА Китой» в области промышленной безопасности. Настоящая политика является открытым документом.
Утверждена приказом генерального директора ООО «СА Китой» №11 от 06.05.2021г. Ю.В. Телушкиным.
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