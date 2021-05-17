Заявление О политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности

В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» ООО «СА Китой» (далее - Общество) заявляет о проводимой политике в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ:

- обеспечение Обществом надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, при которых риск возникновения аварий на этих объектах

минимальный;

- предупреждение случаев возникновения аварий и технологических нарушений

при эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений;

- привлечение Обществом по договору специализированных формирований к

действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, пожаров

и чрезвычайных ситуаций;

- предупреждение случаев травматизма работников Общества, эксплуатирующих

опасные производственные объекты.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РАБОТНИКАМИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности

и охраны труда, планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий на

опасных производственных объектах;

- готовность производственных объектов к локализации и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;

- обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля

производственной деятельности предприятия в части обеспечения промышленной

безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

- организация обучения персонала Общества по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;

- соблюдение обязательств перед работниками Общества, предусмотренных действующим законодательством и направленных на организацию безопасного ведения работ, предупреждение несчастных случаев на производстве;

- внедрение в производство научных разработок, технологий и методов управления

промышленной безопасностью и охраной труда.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Реализация настоящей политики является обязательством ООО «СА Китой» в области промышленной безопасности. Настоящая политика является открытым документом.

Утверждена приказом генерального директора ООО «СА Китой» №11 от 06.05.2021г. Ю.В. Телушкиным.

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