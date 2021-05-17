"Однушка за 6,7 млн? Да": после карантина иркутяне ринулись за квартирами — как подскочили цены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году цены на квартиры в Иркутске росли как на дрожжах. За год новостройки, по данным аналитиков, подорожали на треть. А вторичка – больше, чем на 22%. За последнее время это впервые. Достаточно вспомнить о том, что еще пару лет назад цены хотя и росли, но не столь значительно, максимум на 5-10 процентов в год. Однако и рекорд 2021-го будет однозначно побит, если ситуация не изменится. Ибо с января стоимость нового жилья выросла в цене уже на 17%, вторичка подорожала на 10%. И это только за четыре месяца.

Однушка за 6,7 млн? Да!

- Хотела купить жилье в новостройке, но денег не хватает! - жалуются иркутяне в социальных сетях. – Даже на первоначальный взнос много надо. Цены просто космос. Обычная стандартная однокомнатная - и совсем не в центре, даже не в Октябрьском районе, стоит почти четыре миллиона. А с ипотекой это будет такая переплата!

- И что теперь?

- Теперь будем ждать, когда подешевеет. Обещали, что цены снизятся. Не могут же они вечно расти. Но вторичку не хочу брать. Новое лучше.

В самом деле. В Свердловском районе один квадрат в современных новостройках идет уже за 119-130 тысяч рублей. Для большинства это космические деньги, и 5 миллионов за достаточно скромное по метражу жилье в новом микрорайоне действительно кажется запредельной ценой. Но есть выше! Однушка в новом жилом комплексе в Солнечном, которую вот-вот сдадут, доходит в цене до 6,7 миллиона рублей за 44 квадрата, и это, вполне вероятно, еще не предел.

- Цены на новостройки в Иркутске обновили исторический максимум, - приводят данные на специализированном портале realty.Irk.ru. - В апреле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 91 тыс. рублей и впервые значительно превысила стоимость вторичного жилья. За месяц квартиры от застройщиков в областном центре подорожали, в среднем, на 9%.

При этом в престижном Октябрьском районе, по данным аналитиков, цены подскочили сразу на 10%. Крыша над головой в относительно дешевых до этого новых кварталах Ленинского района города обходится дороже на 14%. И это – всего за месяц. Вторичка тоже подросла, сразу на 10%. Но здесь хотя бы в последнее время не было невероятного подъема, и средняя цена квадрата остановилась на 86 тысячах за квадрат.

- Несмотря на высокий уровень цен на рынке недвижимости, в минувшем году заметно активизировался процесс приобретения жилья, - отмечают в Иркутскстате. – Только в прошлом году счастливых обладателей квартир стало на 17% больше, чем в 2019 и на 62% больше, чем десять лет назад. Покупатели в основном обычные люди, а интересует их недорогое и небольшое по размеру жилье. Средняя площадь квартиры – 34,5 квадрата.

Что дальше?

Кто же в состоянии купить столь дорогие метры и когда же произойдет обещанный ценопад?

- Сейчас цены на жилье в Иркутске достигли максимума, - объясняет сотрудник агентства недвижимости Светлана Бочарова. – Особенно на новостройки, причем даже на уровне котлована. И не так много сейчас горожан, которые в состоянии их купить. Поэтому сделки находятся, я бы сказала, на среднем уровне. Выставляют жилье только те продавцы, которым это действительно надо. Допустим, в случае переезда или расширения, если уже нашли подходящий вариант. В свою очередь, покупатели – это те, кто взял ипотеку. Сейчас ключевая ставка ЦБ выросла, а вместе с ней увеличивается и ставка по ипотеке. Вот люди и торопятся, это еще поддерживает спрос.

В остальном же профессионалы сходятся в том, что Иркутск – это не Москва и не Санкт-Петербург. Зарплаты в регионе в большинстве случаев небольшие. И стоимость квартир в городе бесконечно расти не может. Уже сейчас она достигла пика, и те, кто хочет срочно продать свои метры, вынужден идти на уступки.