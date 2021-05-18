Ван Дамм по-бурятски: сибиряк удивил пользователей соцсетей необычным шпагатом. Фото: личный архив Сергея Дармаева

«Я сделал это!» Парень в Бурятии сделал шпагат, встав на багажники разъезжающихся автомобилей. Круто! Этот ролик разошелся по соцсетям, его уже успели посмотреть десятки тысяч зрителей. Мы разыскали молодого человека, который решил составить конкуренцию самому Жан-Клоду Ван Дамму. Со знаменитым кикбоксером Сергея Дармаева начали сравнивать после того, как Сергей снял на видео, как он начал садиться на необычный шпагат. Почти такой же, как Ван-Дамм исполнял в нескольких своих фильмах.

- Конечно, мне приятно, что в комментариях меня уже называют бурятским Ван Даммом, - улыбается в разговоре с корреспондентом «КП»-«Иркутск» Сергей Дармаев. – Но сравнивать бы нас я не стал. Все-таки актер садился на поперечный шпагат, который повторить мне очень сложно. Мышцы и суставы пока не позволяют. Я же садился на продольный. Между машинами даже его было сделать сложно, так как нужно было сохранить баланс.

Оказалось, что такая растяжка у Сергея благодаря Pole dance. Этим спортом он занимается уже 8 лет. И сейчас Pole dance для бурятского Ван Дамма уже не хобби, а основная работа. У Сергея своя программа, с которой он выступает на различных мероприятиях и концертах.

Кстати, новый ролик со шпагатом уже набирает популярность в бурятских пабликах. В комментариях, у пользователей соцсетей много забавных вопросов к Сергею. Например, где он купил такие крепкие джинсы?

- Хочу такие же крепкие нервы, как джинсы у этого парня, - шутят подписчики.