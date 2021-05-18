Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 мая: почти 66,5 тысяч человек переболели в регионе COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 18 мая. В Приангарье продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 119 человек. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 мая возросло до 68 511. Это данные с начала пандемии. За это время большинство гостей и жителей региона уже смогли справиться с болезнью.

За последние 24 часа отрицательные результаты тестов пришли 152 боровшимся с болезнью. На сегодняшний день 66 453 ранее инфицированных выздоровели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 мая: умерло еще восемь пациентов

В регионе 5163 жителя сегодня больны COVID-19. К счастью, многие из них – 4015 человек – переносят коронавирус в легкой форме и медики разрешили им лечиться дома. В больницах Приангарья 18 мая находятся 1148 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Есть и тяжелые – их 86.

Увы, смерти от COVID-19 в Иркутской области продолжаются. Сегодня стало известно, что от коронавируса скончались еще 8 пациентов. Всего за время пандемии регион потерял 2764 заразившихся. От COVID-19 умерли 2489 из них, еще 275 с таким же диагнозом были больны и другими заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 мая.

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