Названа новая дата отключения отопления в Иркутске 2021: что делать, если в квартире жарко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Названа новая дата отключения отопления в Иркутске 2021. Согласно прогнозу погоды и решению администрации города, это следующий понедельник, 24 мая. Напомним, вначале предполагалось, что батареи в домах остынут еще 13 мая. Но природа решила по-своему - похолодало и эти сроки пришлось перенести.

Пока и 24 мая - не окончательная дата. Всю неделю будут идти дожди, и будет около +11 днем и +5 ночью. В понедельник ожидается примерно такая же погода. Однако будем надеяться все же на лучшее.

- Согласно Постановлению Правительства РФ отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, - уточняют энергетики на странице в Инстаграм.

Но "жарко" и "прохладно" для каждого свое. Специалисты рассказывают, что можно сделать и как сэкономить, если хочется отключить тепло раньше срока. Кроме специального оборудования, которое само делает регулировку с учетом температуры наружного воздуха подачи может быть установлено в доме, есть и другие варианты. Можно принять нужное решение, собравшись вместе собственниками дома. Далее решение собрания УК отправляет в Иркутскэнергосбыт и тепло отключат.

Отметим, Ново-Иркутская ТЭЦ работает в эти дни на минимальной нагрузке, с температурой около 70 градусов. В этом случае качество воды не пострадает. Напомним, названа новая дата отключения отопления в Иркутске 2021.