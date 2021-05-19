«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Леди в погонах - 2021»

Наши победительницы: Оксана Кубовская, Ольга Большедворская, Елена Зуева и Екатерина Романова (слева направо) Фото: Галина СОБОЛЕВА

Самые очаровательные, талантливые и прекрасные женщины собрались в пресс-центре «Комсомольской правды»- Иркутск. Все в форме и при погонах на хрупких плечах! Мы, наконец, подвели итоги конкурса «Леди в погонах – 2021» и наградили его победительниц. В виртуальном баттле, который мы провели уже в третий раз, нынче поучаствовали более 50 дам. Среди них полицейские, сотрудницы МВД, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии, прокуратуры, таможни, службы судебных приставов и службы исполнения наказания.

Голосование, по традиции, было народным. Победители определились большинством голосом. Именно читатели «Комсомолки» и другие пользователи интернета выбирали достойнейших из достойных, независимо от званий и регалий! Итак, знакомим с теми, кому вы отдали симпатии. Все победители получили памятные подарки от «КП» и наших партнеров: компании инновационных продуктов «COLLA GEN» и компании СибВерк-Байкал.

1-е место: Елена ЗУЕВА (Росгвардия)

«В детстве мечтала стать актрисой»

Больше всего голосов (10 546) получила представительница Росгвардии из Иркутска майор полиции Елена Зуева. Она - старший инспектор отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Я люблю побеждать! - говорит в эфире радио «Комсомольская правда» - Иркутск на 91,5 fm Елена Зуева. - Благодарна всем, кто голосовал за меня. Только поддержка родных, близких, друзей и сослуживцев помогла мне получить диплом победителя. Именно они уговорили меня участвовать в конкурсе «Комсомолки». Что касается моей работы, то я отдала службе уже 16 лет. Я стала первой в семье, кто связал себя с такой работой, когда по настоянию родителей закончила юрфак. И, считаю, нашла свое призвание. Хотя в детстве, как многие девчонки, я мечтала стать актрисой и даже занималась в театральном кружке.

К слову, свои творческие способности Елена не потеряла. Она пишет песни и стихи. Так, несколько лет назад, находясь в декрете, написала песню «Мы - Росгвардия». Ее Елена исполнила и в нашем эфире.

Победительница Елена Зуева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2-е место: Екатерина РОМАНОВА (Служба судебных приставов)

«От меня никто не убежит»

Второе место с результатом 5 463 голоса получила Екатерина Романова – старший прапорщик специализированного отдела Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Уже 6 лет я обеспечиваю безопасность судей и остальных участников судебных заседаний, - рассказывает Екатерина. – Кроме этого, мы выдворяем иностранных граждан, которые находятся в нашей стране нелегально. Служба может и опасная, но интересная. Однажды мы сопровождали большую группу иностранцев в самолете до Санкт-Петербурга. Причем их и нас было по 30 человек. Конечно, родители поначалу беспокоились за меня, а теперь гордятся. В моем отделе вместе со мной служит всего три женщины. Отбор жесткий. Прежде всего, нужно иметь отличную физическую подготовку. Не сдашь нормативы, на службу не попадешь. Кстати, спорт – мое главное хобби. Я занимаюсь стрельбой. Так что от меня точно никто не убежит.

Екатерина Романова, занявшая второе место Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 место: Ольга БОЛЬШЕДВОРСКАЯ (МВД)

«Удалось снизить подростковую преступность в родном районе»

Замкнула тройку призеров в результатом в 3 022 голоса майор МВД Ольга Большедворская. Она работает в подразделении по делам несовершеннолетних на территории Осинского района.

- Работать с детьми намного сложнее, чем со взрослыми, - говорит Ольга. – Например, опросить несовершеннолетнего можно только в присутствии их представителей, педагогов или психологов. Кстати, по статистике, в моем районе, за последние три года подростковая преступность снизилась. Это произошло, прежде всего, благодаря профилактическим мерам.

Замкнула тройку призеров Ольга Большедвораская Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отметили лауреата в спецноминации «Леди инстаграм»

Оксана КУБОВСКАЯ (МВД)

«Служить в полиции почетно и романтично»

Помимо тройки призеров, мы отметили победительницу в отдельной номинации "Леди инстаграм". Выиграла участница, которая набрала наибольшее количество лайков на странице "КП"-Иркутск" в этой соцсети. Больше всего сердечек получила яркая блондинка из МВД Оксана Кубовская. Она сотрудник отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД России по Иркутской области

- Носить погоны я мечтала с самого детства, - признается Оксана. – К своей цели я пришла и сейчас получаю удовольствие от своей работы. Считаю, служить в полиции не только почетно, но и романтично. Что касается моих обязанностей, то я оформляю документы всем гражданам из ближнего и дальнего зарубежья, которые приезжают к нам на заработки. Но это не все. Моя задача донести до них, чтобы они честно работали у нас и не совершали преступлений.