Четверо медиков братской больницы украли у пациентов 2,5 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подзаработать на пациентах решили двое врачей и две медсестры из больницы Братска. В ноябре 2017 года, они незаконно оформили доверенность на распоряжение деньгами одного из больных. Получив документы на руки, медсестра отправилась в банк и легко сняла 1,5 миллиона рублей. Эти деньги четверо медиков по-братски поделили между собой. Об этом рассказали в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры России по Иркутской области.

- На этом врачи не успокоились. В течение двух лет, они каждый месяц снимали пенсионные накопления пациента, - рассказывают в ведомствах. – В общей сложности, к 2019 году они похитили 2,2 миллиона рублей.

Но и это еще не все. Четверка медиков вскоре решила еще увеличить свои кошельки и уговорили другого недееспособного больного стать меценатом больницы. Якобы на нужды клиники они выманили у него 300 тысяч рублей. Таким образом, они обогатились на 2,5 миллиона рублей. Эти деньги они вновь поделили поровну и потратили на себя любимых.

Против оборотней в белых халатах было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Материалы уже направлены в Братский городской суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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