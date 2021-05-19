Студент из Бурятии, который готовил кровавую бойню в техникуме, отправился в колонию на 10 лет. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

В Бурятии поставлена точка в деле местного 20-летнего студента Игоря Замятина (имя и фамилия изменены, прим. Ред.). Следователям удалось полностью доказать, что этот парень готовил кровавую расправу в одном из техникумов Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Он приговорен к 10 годам заключения, - рассказали в ведомстве. – Отбывать наказание парень будет в колонии строгого режима. Кроме этого, ему предстоит заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории летом прошлого года. Началось все 1 августа 2019 года в бурятском селе Ярцы. В тот день там взорвался заброшенный деревянный дом. Кто поднял на воздух хибару, выяснили благодаря водителю грузовика Владимиру Луневу. Мужчина заметил, как от места взрыва отъезжал автомобиль ВАЗ. Он проследил за машиной, записал марку, номер и передал в полицию. Водителя и пассажира, находившихся в салоне «Жигулей», задержали в тот же вечер. Ими оказались студент Игорь Замятин. Также в салоне находился его отец. Позже следователи выяснили, что Игорь готовил нападение на Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

- Посмотрев в интернете сюжеты и статьи о прошлых нападениях на учебные заведения, он задумал совершить то же самое, - рассказывают в СУ СК России по Бурятии. – Произошло это после бойни в керченском политехническом колледже.

Трагедия в Керчи произошла в октябре 2018 года. Тогда 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в колледже. Тогда погиб 21 человек (в том числе и сам Росляков), пострадали 67. Следователи доказали, что Замятин готовил схожий сценарий. Он хотел войти вооруженный до зубов в здание техникума, и расстреливать всех, кто попадется на пути.

Во время обыска в квартире, где жил Игорь Замятин нашли пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств, которых он изготовил не менее 15 и подрывал их во время испытаний.

Студент даже пытался найти сообщников для своей кровавой бойни. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Кстати, страшное преступление Игорь Замятин планировал совершать не один. По версии следствия, он подыскивал соучастников. И даже предложил пойти на «дело» трем знакомым. Но те отказались. Этот отказ не остановил Замятина. Он предпринял попытку поступить в техникум и даже под видом абитуриента несколько раз посещал здание, чтобы тщательно изучить его коридоры и кабинеты.

Против Игоря Замятина было возбуждено 38 уголовных дел по преступлениям, связанным с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Замятин вменяемый. Он не страдал и не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, которые могли лишить его способности осознавать всю опасность своего страшного плана. Так что, по этой причине избежать тюрьмы ему не удалось.

Добавим, что Владимир Лунев, который запомнил номер машины, в которой ехал Игорь Замятин с отцом, этой весной получил медаль Следственного комитета России «За содействие».

Полную историю жизни Игоря Замятина, почему его воспитывал один отец, как складывались отношения со сверстниками подробно читайте здесь.

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