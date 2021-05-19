День города Ангарска 2021: концерт звезды, марафон и фейерверк, озаряющий ночное небо Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

День города Ангарска 2021 отмечать будут два дня – 29 и 30 мая. Так решил оркомитет праздника, при этом большинство привычных торжеств состоятся. Хотя, как утверждает администрация города нефтехимиков, план празднования не обошелся без корректив, вызванных пандемией. Расскажем, чего ждать сибирякам в День города Ангарска 2021.

День города Ангарска 2021: традиционные спортивные турниры

«О, спорт, ты – мир!». Ни один День города Ангарска не проходит без знаменитого Ангарского полумарафона. Приезжают на него бегуны едва ли не со всей области. Им торжества по случаю 70-летия города и откроются. Начало 29 мая.

В 8.30 начнут выдавать номера решившим принять участие в забеге, в 10.20 начнется разминка, которая продлится 20 минут, после будет объявлен первый старт – детский. Взрослые спортсмены, заявившиеся на 3 километра, побегут в 11.00. А профи, не побоявшиеся дистанций в 10 и 21 километр – стартуют в 11.20. Места проведения: набережная.

Увы, но традиционного карнавала в Ангарске в конце мая не будет. Причина ясна - коронавирус.

День города Ангарска 2021: гуляния в городе

Во всех парках, скверах города в 15.00 начнется тематический фестиваль «Город нашего времени». В это же время на набережной ангарчане могут попасть на фестиваль кузнечного искусства и проект «ГородМолод».

- Это площадка для молодежи и с ее участием. Здесь пройдут фестиваль стрит-арта, турнир «Камень, ножницы, бумага», BMX-соревнования, организуют лазертаг, поделились планом в мэрии.

Также молодые сибиряки продемонстрируют свое имение в таких дисциплинах, как скейтбординг, паркур, фриран и батутный фристайл. Все это будет проходить под выступления рок-групп и танцевальных коллективов.

День города Ангарска 2021: концерт звезды и фейерверк

Кто станет приглашенной звездой юбилейных торжеств - пока держат в секрете. Известно, что на сцене, расположенной на набережной, он или она появится в 21.45.

А в конце дня как всегда – праздничный салют. Яркие огни фейерверка озарят ночное небо в 23.00. Залпы дадут с острова Большой. Продолжатся они в течение 9 минут.

Но до этого можно успеть на театрализованное представление, которое к юбилею города подготовили на самой крупной арене - стадионе "Ангара". Увидеть его воочию смогут более восьми тысяч человек - больше из-за ограничений стадион вместить не сможет. Но концерт также будут транслировать по местному ТВ-каналу. Программа выступления подготовлена совместно с режиссером из Иркутска Ириной Захаровой. Состоять юбилейный концерт будет из нескольких эпизодов.

- В каждом свой акцент и смысловая нагрузка, которая затронет сердце каждого зрителя, - уверены организаторы. - Начало в 18.00.

День города Ангарска 2021: участница проекта «Танцы на ТНТ»

Выступление участницы проекта «Танцы на ТНТ» (ее имя пока также тайна) станет еще одним подарком к 70-летию Ангарска. Оно состоится в рамках фестиваля танцевальных коллективов «Танцуй, Ангарск». Всех желающих подвигаться под ритмы музыки ждут 30 мая в 13.00 на площади Ленина.

А жаждущих послушать песни приглашают 30 мая – в 14.00 на набережную, где в это время начнется концерт «Поет Ангарск!».

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