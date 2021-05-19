Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 мая: в больницах региона 1135 пациентов с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 19 мая. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. По данным оперативного штаба региона в Иркутской области за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 68 625 человек. Последними в это число вошли 114 заболевших, чьи положительные результаты тестов на коронавирус были получены в минувшие сутки.

Стоит отметить, что за этот же промежуток времени узнали о том, что выздоровели 133 боровшихся с инфекцией сибиряка. Всего в Приангарье COVID-19 переболели уже 66 586 гостей и жителей региона.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 мая: в ковидных госпиталях больше тысяч человек

Сегодня в ковидных госпиталях медики борются за жизнь и здоровье 1135 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, 88 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 4002 подцепивших COVID-19 переносят его легко, врачи разрешили лечиться им амбулаторно, то есть дома.

Увы, смерти от COVID-19 в Иркутской области продолжаются. За сутки скончалось еще 7 человек. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 2496 зараженных, еще 275 с диагнозом COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 мая.

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