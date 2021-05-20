250-ый дискаунтер "ХлебСоль" открыла "Слата" в Иркутской области

Фото: ООО «Маяк»

20 мая открылся 250-ый дискаунтер сети "ХлебСоль", входящий в группу компаний "Слата". Новый универсам расположен в Усолье-Сибирском. В нем, как и в других магазинах этой сети, продаются продукты первой необходимости по доступным ценам. Добавим, что общее количество торговых точек в группе компаний теперь достигло цифры 330, из них 80 -супермаркеты "Слата".

"ХлебСоль" активно развивается в Иркутской области и Забайкалье уже семь лет, дискаунтеры открыты в 47 населенных пунктах. В год открывается 50 магазинов, и это не предел. Напомним, 12 мая"Слата" вместе с торговыми сетями "Красный Яр" из Красноярского края и "Самбери" с Дальнего Востока образовала стратегический альянс "Восточный Союз". И это открывает новые перспективы в том числе для роста сети дискаунтеров.

- Мы намерены дальше расти и развиваться в нашем регионе и не только, - сказал исполнительный директор сетей "Слата" и "ХлебСоль" Ярослав Шиллер. - Союз позволит нам получить максимальный эффект. Покупатель заметит результаты в виде новых промо активностей, предложений, расширения ассортимента. И, конечно, для нас приоритетно удержание справедливых цен на рынке.

В компании отметили, что в пандемийный год покупатели стали внимательнее изучать скидки и делать покупки более осознанно и рационально. Предложения дискаунтеров во многом отвечают этим запросам. По итогам первого квартала 2021 года в сети «ХлебСоль» трафик вырос на 10%, а средний чек - на 15%.

Фото: ООО «Маяк»

- Средний ценовой сегмент товаров показывает устойчивый рост. Покупателям особо полюбились товары, выпускаемые под собственной торговой маркой дискаунтера, - отметила руководитель коммерческой дирекции ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева. - В сети систематически проводится оценка ассортимента, чтобы выявить, как изменились предпочтения покупателей.

Так, анализ за 1 квартал 2021 года показал востребованность определенных категорий. В результате на прилавках магазинов появились около 150 новых товаров, в том числе детские каши, молочные смеси и мясные пюре для детей, а еще паназиатская кухня, вина и мясные деликатесы в среднем ценовом сегменте.