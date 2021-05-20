Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: больше 2.5 тысяч человек скончались от COVID-19 в регионе за время пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 20 мая. В Иркутской области за время пандемии COVID-19 унес жизни уже больше 2500 гостей и жителей региона. По данным оперативного штаба региона на сегодняшний день эта цифра – 2504. Также еще 275 инфицированных новой коронавирусной инфекцией имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые привели к смерти. В общей сложности Приангарье потеряло уже 2779 человек.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни восьми человек. И летальные исходы регистрируются ежедневно. Сейчас в ковидных госпиталях Иркутской области медики борются за жизнь и здоровье 1130 пациентов.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: статистика

За минувшие сутки в лабораториях региона было выявлено еще 115 новых положительных результатов тестов. За это же время отрицательные результаты получили 138 боровшихся с болезнью.

Общее число случаев заражения коронавирусом возросло 20 мая до 68 740, а количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 66 724.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 мая.

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