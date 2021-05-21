Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 мая: 5068 жителей региона сейчас лечат от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 21 мая. За минувшие сутки в регионе подтвердилось только 113 случаев заражения COVID-19. Это наименьшее число за последнее время, что говорит о том, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье снижаются, однако, расслабляться еще рано. На сегодняшний день коронавирусом в Иркутской области больны 5068 человек. И хотя большинство из них – 3906 – переносят заболевание легко, предугадать, как отреагирует на инфекцию организм конкретного человека сложно, поэтому не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим.

По данным оперативного штаба Приангарья, с начала распространения COVID-19 в регионе он был подтвержден уже у 68 853 человек. Большинство из них сейчас уже здоровы, таких 66 867. За последние сутки отрицательные результаты тестов получили 143 из них.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 мая: умерли еще 8 человек

В ковидных госпиталях Иркутской области медики борются за жизнь и здоровье 1162 пациентов. В тяжелом состоянии 87 из них. К сожалению, не все инфицированные смогли справиться с болезнью. За сутки погибли еще восемь: семь жизней унес COVID-19, еще один пациент с таким же диагнозом умер от другой тяжелой болезни.

Всего за время пандемии регион потерял уже 2787 гостей и жителей: причиной смерти 2511 из них стал коронавирус, еще 276 инфицированных имели в анамнезе и иные заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 мая.

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