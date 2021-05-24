Лабораторию по контролю качества воды запустили на Верхнечонском месторождении

Фото предоставлены АО «Верхнечонскнефтегаз»

Повышение надежности и качества снабжения питьевой водой является одной из первоочередных социальных задач, так как здоровье вахтового персонала в значительной мере зависит от уровня безопасности питьевой воды. Дома привычно пить воду из-под крана, зная, что о ее безопасности уже позаботились. Питьевая вода должна быть безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. А как быть на промысле, в глухой тайге, где нет водопровода, а только подземные источники? Качество воды подземных источников тщательно анализируется современными методами количественного химического анализа с целью исключения воды, непригодной для питья и хозяйственных нужд.

- Раньше для контроля качества воду отправляли в Иркутск, а это неблизкое расстояние - около 1000 км, - рассказывает инженер-химик водной группы Наталья Павловна Ильина АО «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»). - Это занимало достаточное количество времени. Пробы для перевозки приходилось консервировать или замораживать для сохранения неизменности ее состава, что могло так или иначе отражаться на результатах анализов.

Но теперь на производстве есть собственная современная лаборатория водной группы химико-аналитической лаборатории. Здесь специалисты оперативно и максимально точно проконтролируют качество воды, которую пьют, используют в хозяйстве и на производстве работники промысла.

- Исследования для каждой скважины должны проводиться не реже, чем раз в квартал, - поясняет Наталья Павловна. - Если какие-либо показатели качества воды вдруг незначительно ухудшаются, мы сразу сообщим об этом специалистам месторождения, и они станут подыскивать новые подземные источники. Это касается питьевой воды, которая должна строго соответствовать санитарным нормам. Кроме того, лаборатория будет осуществлять мониторинг сточных, природных поверхностных вод и вод подземных наблюдательных скважин.

Фото предоставлены АО «Верхнечонскнефтегаз»

Как выглядит лаборатория? Это просторное, светлое здание, расположенное на территории месторождения. Помещения оснащены в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности. В лаборатории есть средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование. Взять хотя бы немецкий атомный спектрометр. Это уникальное современное оборудование: оно способно разложить пробу воды на множество элементов, включая щелочноземельные и тяжелые металлы.

Еще одна гордость - флюорат и установка определения биохимического потребления кислорода как основного показателя загрязнения воды.

Штат лаборатории состоит из опытных сотрудников. Свой профессионализм и знания они подтвердили в процессе прохождения аккредитации. Для того чтобы приступить к работе, нужно было доказать, что даже в тайге, на большом расстоянии от городов и поселков, сложные исследования будут проводиться качественно. И специалистам это удалось.

- Лаборатория успешно прошла процедуру аккредитации в условиях пандемии и удаленной оценки экспертов, что удалось немногим в России, и подтвердила соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, - отметили в пресс-службе ВЧНГ.

Теперь на Верхнечонском месторождении работают сразу четыре испытательные лаборатории. За год в них проводится больше 270 тыс. исследований нефти, газа и воды.

Фото предоставлены АО «Верхнечонскнефтегаз»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 10 тыс. анализов в год сможет проводить новая лаборатория.

68 важнейших показателей предусмотрено для контроля качества воды: это содержание взвешенных веществ, водородный показатель, общая минерализация, жесткость воды, содержание поверхностно-активных веществ, ионов металлов, нефтепродуктов и других показателей, наличие которых влияет на здоровье и благополучие человека.

22 млн рублей - экономический эффект.

СПРАВКА «КП»

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в Катангском районе Иркутской области, которое разрабатывает «Верхнечонскнефтегаз», - одно из крупнейших в Восточной Сибири.

«Роснефть» уделяет особое внимание рациональному использованию воды. Так, согласно корпоративной программе повышения экологической эффективности, на промысле стараются все реже брать воду из природных источников и все чаще использовать ее на предприятии повторно. Также обеспечивается экологически безопасное обращение с водой, попутно добываемой в пластах, а еще внедряются современные системы очистки стоков.