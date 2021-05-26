Это надо видеть: Путешествуем по Иркутску на общественном транспорте

Набережная Иркутска.

Горожане и гости города не зря выбирают для прогулок по Иркутску общественный транспорт. Ходит он регулярно, а значит, не нужно подстраиваться под определенное время. Передвигаясь от одного места к другому в автобусах или электротранспорте, можно отдохнуть, а туристов наверняка заинтересует вид из окон. А еще такие поездки обойдутся совсем недорого. Предлагаем несколько самых интересных мест, которые можно включить в свой персональный прогулочный маршрут

Набережная Иркутска: для нервов и здоровья

Хотите гулять с пользой? Тогда вам точно подойдут километровые променады вдоль реки Ангары. С набережной можно любоваться панорамой с видом на памятник Якову Похабову, основателю Иркутска, и собором Богоявления. Сама набережная двухъярусная, ее верхний ярус пошире и проходит вдоль дороги. Второй пролегает у воды, где не слышен шум машин. Здесь много отдыхающих в любое время года, как местных жителей,

так и туристов. Старинные храмы, восстановленные после революции памятники - на каждом шагу напоминание об истории края.

130-й квартал: история в миниатюре

В исторический квартал после реконструкции перевезли деревянные дома, срубленные несколько веков назад. Мастера сумели сохранить облик и атмосферу старинных улиц, а многочисленные магазинчики, кафе и рестораны добавили отдыхающим удобства. Именно здесь, на улице Седова, расположился символ городско-го герба - загадочный бабр, или черный тигр с соболем.

Церкви и храмы: места силы

Церкви и храмы Иркутска - уникальные архитектурные сооружения, которые обязательно нужно посмотреть самим и показать гостям города. Начать стоит с храма Спаса Нерукотворного Образа - это сердце города, место, откуда все начиналось. Образец особенного сибирского барокко, который относится к середине XVIII века - Крестовоздвиженская церковь. Ценители выраженного русского стиля в церковной архитектуре останутся довольны храмом Казанской иконы Божией Матери.

И это лишь самые известные сооружения.

Православные храмы и монастыри стоит увидеть всем, кому интересна наша история и культура.

Музеи: на любой вкус

Каждый должен регулярно бывать в музеях, чтобы почерпнуть из богатой истории иркутского края любовь и уважение к своим истокам и к культурам восточных соседей. Скучно не будет точно, ведь экспозиции постоянно меняются. Выбор у горожан действительно большой: музей декабристов, в котором гостям расскажут биографию князей-декабристов, музей истории города, областной краеведческий музей и множество старинных усадеб.

С картой - дешевле

Выбирая для передвижения по городу общественный транспорт, заранее изучите его маршруты. Подумайте, куда удобнее доехать на автобусе, маршрутке, а когда лучше воспользоваться троллейбусом или трамваем. Заранее пополните свой проездной или карту, с которой будете оплачивать проезд. Кстати, до 30 июня жители и гости Иркутска, которые являются держателями бесконтактных карт «Мир», могут экономить на проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте. Скидка на поездку составит 4 рубля. Пассажирам достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в транспорте, и сумма разовой поездки спишется с карты сразу со скидкой. Такой же бонус при оплате картой могут получить пассажиры в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте и Вихоревке. Всего в Иркутской области выдано свыше 1,7 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте.