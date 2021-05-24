Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: Благотворительного фонда имени Юрия Тена

Ежегодно в сентябре проходит вручение именных стипендий Благотворительного фонда имени Юрия Тена. Церемония награждения традиционно проводится в день рождения основателя Фонда - Юрия Михайловича Тена, депутата Государственной Думы трех созывов, основателя Группы компаний «Труд».

Стипендиатами становятся молодые люди, которые не только преуспевают в учебе, но и ведут активный образ жизни, занимаются научной работой и общественной деятельностью. Кандидатов на награждение выбирают сами вузы, ежегодно ими становятся 22 лауреата. Размер стипендии с 2020 года составляет 25 000 рублей.

Фото: Благотворительного фонда имени Юрия Тена

- В свое время мой отец сказал очень простую, но правильную вещь: можешь помочь - помоги. Стипендией Юрия Тена мы благодарим ребят за стремление изменить жизнь к лучшему. Принципиальная позиция фонда - сделать так, чтобы активная талантливая молодежь оставалась, работала, училась, создавала семьи и развивалась в Иркутской области. Поэтому поддерживаем студенческое трудовое движение, работаем с вузами Иркутской области, - отмечает депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

За время существования стипендии ее обладателями стали более 400 студентов. В сентябре 2021 года премия будут вручена в юбилейный 20-й раз!

Фото: Благотворительного фонда имени Юрия Тена

- К юбилею мы проводили опрос среди наших лауреатов, многие достигли отличных результатов, работают в самых разных уголках нашей России и за рубежом, имеют свой бизнес. Часто приходилось слышать, что наша стипендия помогла преодолеть сложный период в жизни, купить компьютер, оплатить курсы. Наверное, поэтому мы каждый год продлеваем конкурс, стараемся размер стипендии делать таким, чтобы она была реальной помощью студенту, - добавила председатель фонда Елена Тен.

Фото: Благотворительного фонда имени Юрия Тена

Помогать студентам не на словах, а на деле - принцип, ради которого Фонд Тена уже 25 лет поддерживает активную молодежь Иркутска. В юбилейный год будущих стипендиатов ждет приятный сюрприз.

Более 400 студентов стали лауреатами стипендии Юрия Тена за 19 лет.

Ученый совет 8 вузов Иркутска ежегодно номинирует на стипендию 22 студента.

Стипендия индексируется и за время своего существования выросла в два раза.