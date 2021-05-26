Сергей Петров: Ангарск должен стать городом будущего Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Совсем скоро, 30 мая, Ангарск отметит 70-летний юбилей. О том, чем гордится город нефтехимиков, как развивается и какие проекты в нем воплощаются, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (на 91,5 FM) рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

Китойские радуги. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

Новые детсады, гимназия и спортивный центр

- 70 лет для города - это, безусловно, детство. Но этот «ребенок» - уже состоявшаяся личность, - улыбается Сергей Петров.

Ангарск в честь юбилея ждет большой праздник. Но о торжестве чуть позже, сначала - о делах насущных. Так, даже в непростой пандемийный год город не приостанавливался в развитии.

Шествие, посвященное Дню России. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Не скрою, было сложно реализовывать все планы, намеченные до коронавируса. Но, несмотря на непредсказуемую обстановку, мы справились и ни одну задачу не отложили на потом, - говорит мэр.

Одно из главных достижений 2020-го в том, что молодым семьям больше не придется стоять в очереди, записывая малышей в детский сад, благодаря тому что в городе открыли два новых дошкольных учреждения. Мест теперь хватит всем.

А еще в пандемийный год наконец открыла свои двери гимназия № 1. Проект разработали еще в 1990-е годы, но достроить здание удалось только сейчас.

Новостройки. Ленинградский проспект. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Сегодня в проекте строительство еще одной школы. Всего нужно создать около семи учреждений, чтобы ученики смогли заниматься в одну смену, - говорит Сергей Петров. - Ангарск готов решить проблему со второй сменой в ближайшие несколько лет. Площадки под строительство есть, нужны ресурсы. Кроме того, мы зарезервировали землю под будущую инфекционную больницу, а также детскую и взрослую поликлиники.

Ангарск славится спортивными традициями. Жителей ждет подарок: стадион «Ангара», где по традиции отмечают крупные праздники, к юбилею города полностью реконструируют. Теперь это будет большой спортивный центр, куда войдет стадион с трибунами на 14 тыс. зрителей, три искусственных поля, легкоатлетические дорожки и манеж, а также обновленный бассейн.

Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Подобных проектов в Иркутской области больше нет, - говорит мэр. - Теперь у нас станут проводиться, например, крупные турниры по футболу.

Ремонт дорог и трамваи из столицы

Дороги требуют особого внимания. Общая их протяженность в Ангарске - 440 км.

- В прошлом году отремонтировали 21 км, и это рекорд, - рассказывает Сергей Петров. - Решили важную задачу - достроили Ленинградский проспект, что позволяет улучшить трафик движения.

Мемориальная скульптурная композиция «Голуби мира». Открыта к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» обновляются не только основные магистрали, но и примыкающие дороги, тротуары, освещение. Про велосипеды и электросамокаты тоже не забывают: для них предусматривают отдельные дорожки.

Набережная и концепция города будущего

Любимое место для отдыха и прогулок у жителей Ангарска - новая набережная.

Обновленная входная группа сквера ДК Нефтехимик. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Без преувеличений, она производит вау-эффект, - считает Сергей Петров. - Чтобы построить ее, мы использовали целый микс программ: «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда», «Народные инициативы», «Защита от негативного воздействия вод».

Фонтан в сквере за Дворцом культуры Нефтехимик. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

Пока набережная состоит из двух частей, но в ближайшие 3 года их планируют объединить. Общая длина будет около 3 км!

Кувшин на улице Декабристов. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

К слову, это часть концепции по преображению города, которую разработали специалисты столичного фонда ДОМ.рф. По их мастер-плану в трех частях Ангарска обновят жилой сектор.

Ангарск. Площадь Ленина. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Плотность застройки уменьшится, число этажей увеличится, - поясняет мэр. - Во дворах - никаких машин, а только спортивные и детские площадки, деревья и клумбы, скамейки и тротуары. Таким образом станут формироваться целые микрорайоны - это концепция города будущего. И первый шаг уже сделан: в прошлом году обследовали и снесли первую в Иркутской области хрущевку 335-й серии.

Скверы и дворы

Как еще обновляется город? В 2020-м, к юбилею Великой Победы, расцвела Сталинградская аллея, а возле роддома облагородили сквер «Аистенок». В этом году возле храма планируется разбить сквер и установить памятный знак, посвященный медикам. Их профессию в пандемию оценили по-особенному.

Ленинградская перекличка. Площадь имени В.И. Ленина. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Все получается там, где жители проявляют инициативу и чувствуют свою причастность к изменениям, - продолжает Сергей Петров. - Именно их вовлеченность - основа программы «Комфортная городская среда», по которой сейчас идет голосование. Ангарску действительно нужно масштабное обновление. Взять хотя бы дворы: 400 из 700 требуют ремонта, на это нужны ресурсы.

Свято-Троицкий кафедральный собор. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

Мэр добавил, что в прошлом году решили еще одну важную задачу: приступили к разработке месторождения подземного источника для обеспечения округа чистейшей водой.

Стела в честь 40-летия Октябрьской революции. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

Диана Арбенина и праздничный салют

Впереди празднование 70-летия Ангарска. Из-за COVID-19, увы, пришлось перенести карнавал, на который, кстати, зарегистрировалось рекордное число участников. Но скучать все равно не придется!

Памятник воинам-победителям, первостроителям Ангарска и Огонь Памяти. Фото: предоставлено пресс-службой Ангарского городского округа

- Горожане за время пандемии соскучились по праздникам, - улыбается мэр. - Так что программа намечена серьезная. Так, 29 мая состоятся традиционный полумарафон и праздничные мероприятия в разных частях города, а вечером - самое интересное: на набережной выступит с концертом Диана Арбенина. Торжества завершатся фейерверком, который запустят с острова Большой. Празднование будет ярким, ведь Ангарск это заслужил!