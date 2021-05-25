Меняю городскую пыль на дом за городом: выгоднее ли усадьба жилья в многоэтажке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. И цены рванули. Но это в целом по стране. Что касается Иркутской области, то средняя стоимость дома остается на уровне 3,9 миллионов рублей и держится весь последний год. А, например, в Красноярске «фазенда» дешевле – 3,63 млн., но при этом прибавила в цене с начала года на 6,8%. В Бурятии дома в среднем по три миллиона и подорожали на 10%. В любом случае собственноручно поставленный коттедж стоит дешевле, чем трехкомнатная квартира в только что сданной многоэтажке. Живи, словом, где хочу. А жилья по-прежнему не хватает.

Иркутян испортил квартирный вопрос

Казалось бы, куда еще! Ипотеку уже взяли все, кто мог. Новостройки подорожали из-за доступности кредитов до 90 тысяч рублей за квадрат, но это, конечно, максимум. Стройматериалы – и те выросли в цене из-за спроса. По данным Иркутскстата, пиломатериалы с начала года прибавили в цене на 7,1%, стоимость цемента – на 2,8%. Строительные компании в мыле, сдают все новые жилые комплексы.

Однако, по данным РИА Рейтинг, которое только что в очередной раз подвело данные по обеспеченности жильем, в стране его не хватает. Везде и всем. В том числе и в Иркутской области, которая находится в середине списка, на 44 месте. Сейчас на одного жителя региона приходится 25,7 квадратов, до нормативных 33 далеко. И это при том, что наши застройщики напряглись и подняли темпы на 8%. У соседей ситуация не лучше, а даже хуже. Красноярск на 46 месте, а Бурятия на 75.

Так что мысли о том, что квартиры «вот-вот подешевеют», сомнительны. Судя по метражу, многие вынуждены ютиться все вместе в одной квартире, а то и вовсе в комнате коммуналки. Метры дороги и недоступны. Может, дом?

Сто квадратов за полтора миллиона рублей

- Себестоимость постройки частного дома вблизи Иркутска начинается с 15 тысяч рублей за квадратный метр, это, конечно, по скромному и с максимумом своего труда, - подсчитываем вместе с Ольгой Пидгребельной, недавно вместе с мужем и дочкой въехавшей в свой особняк в деревне Куда в 20 километрах от Иркутска. – А готовая квартира в Иркутской новостройке в хорошем районе стоит уже до 90 тысяч за квадрат. В самый карантин они достраивали свое «бунгало» и переезжали.

Участок в 20 квадратов в деревнях вблизи к Иркутску до сих пор можно подобрать за 350 тысяч рублей. Вполне подъемные деньги. Ольге повезло, у нее «рукастый» муж и он уже наметил строить еще один особнячок. На это возьмут кредит, закупят материалов, а дом планируют построить своими руками. Ну, не в одиночку, конечно.

- Первый дом, в котором сейчас живем, обошелся нам еще достаточно дорого, - говорит Ольга. – Купили готовый, за 2 млн 700 тысяч рублей, зато 109 квадратов и свой участок в 12 соток. Он подходил под ипотеку, именно по этой цене продавал застройщик.

Конечно, пришлось еще вложиться. Семья достроила полноценный второй этаж из мансарды, еще один гараж (один был), котельную.

-Конечно, это нам нужно было самим, можно было ведь и не достраивать, так жить, - продолжает она. - Но затраты на котел и батарею всего 90 тысяч рублей. А в итоге зимой мы платим за свет 2900 рублей в месяц, а летом – 300-500 рублей. Это именно за свет, электричеством мы не топим.

Сейчас в деревне под Иркутском эти дома в сотню квадратов с участками и всем необходимым для деревенской жизни подорожали до 4 млн.100 тысяч рублей. Но даже при этом раскладе это доступный вариант и вдвое дешевле городской квартиры.

Есть у индивидуального жилья и другие преимущества - например, возможность выбрать удобную планировку, а не подстраиваться под типовой проект. Современные технологии строительства, грамотно проложенные коммуникации, хорошее газовое и электрооборудование позволяют сэкономить до половины ресурсов по сравнению с квартирой. Можно ведь купить стройматериалы самому, а стройку поручить бригаде.

А если строиться самому

- Берем тот же участок под ИЖС за 350 тысяч и прикидываем, - рассказывает Ольга. – Вот у нас друзья строились. Наняли за 120 тысяч бригаду. Шестьсот тысяч у них ушло на материалы. В итоге получился дом 80 квадратов и 20 соток земли за миллион с небольшим. Правда, ставили из газобетона, не из дерева. Но это их решение. За такие деньги квартиру не купишь, только комнату в коммуналке в 18 квадратных метров.

Что еще надо? Ольга берет калькулятор. Так, своя скважина – 100 тысяч рублей, выгребная яма – 30 тысяч, поштукатурить – еще 50. Итого примерно 1 млн. 300 тысяч рублей. Остальные опции – погреб и гараж, кому-то нужны, кому-то нет. Многие и общественным транспортом пользуются.

Риелторы и собственный опыт тех, кто продавал большие коттеджи под Иркутском, сходятся в том, что да – выложить 5-6 миллионов за дом это чересчур. А вот 2-3 миллиона это вполне. При том, что средняя однушка в Иркутске стоит уже около четырех, а в хорошем районе – и все 6-7 миллионов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел Луценко, директор строительного портала:

Ажиотаж и валютные колебания заставляют вкладывать в недвижимость

- Мы фиксируем повышение спроса на покупку или строительство домов в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы. Ажиотаж усилили валютные колебания, которые побуждают граждан вкладывать деньги в недвижимость. А разработанные правительством меры по жилищному кредитованию – сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского капитала, региональные программы стимулирования домостроения – несомненно, поддержат спрос и цены в этом сегменте рынка в ближайшем будущем.