Когда отключат горячую воду в Иркутске? Посмотри на онлайн-карте

Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Иркутскэнергосбыт

По правилам власти города решают, когда отключать батареи. Но это должно происходить после того, как в течение 5 дней температура воздуха на улице выше +8 градусов. Май выдался прохладным, поэтому отопительный сезон в Иркутске завершился 20 мая, что позже обычного. Однако для коммунальщиков и энергетиков все только начинается. В полном разгаре подготовка к следующей зиме, о чем рассказали на пресс-конференции технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский и заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Андрей Ловцов.

- Чтобы избежать аварий на теплосетях, мы проводим диагностику, - говорит Владимир Янышевский. - Причем круглый год. Применяются такие методы, как инфракрасная тепловизионная аэросъемка, диагностика акустическими методами. С их помощью в этом году в Иркутске мы выявили 156 дефектов на теплосетях, которые потенциально могли привести к коммунальным авариям. Другими словами, мы работаем на опережение.

На выявленных участках проводится ремонт, после чего будет восстановлено благоустройство: положен асфальт и восстановлен газон. Те раскопы, что были сделаны в отопительный период, устранят до 15 июня, на дорогах с интенсивным движением - до 1 июня. Помимо этого в нынешнем году энергетики отремонтируют 20 участков тепловых сетей, еще 8 реконструируют. Чтобы не доставлять неудобств автомобилистам, учли трафик автомобильного движения. В этом году энергетики планируют предусмотреть и варианты объездов закрытых участков на оживленных магистралях. Для этого привлекут специалистов ИрНИТУ.

Кроме того, никто не отменял гидравлических испытаний сетей, которые проводятся летом. Это остается основным методом диагностики. Именно поэтому в многоквартирных домах и отключают горячую воду, чтобы под высоким давлением проверить надежность труб. График этих работ уже сформирован. А любой житель Иркутской области (клиент Байкальской энергетической компании) может узнать, когда в его доме отключат горячую воду, на сайте «Иркутскэнергосбыта» (см. КОНКРЕТНО).

- Лучше провести все ремонтные работы летом, чем доставлять потом неудобства жителям зимой, - подчеркивает Владимир Янышевский.

В свою очередь Андрей Ловцов рассказал, что по всем вопросам, связанным с ограничением подачи горячей воды и отопления, в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом. Более того, именно управляющая компания занимается подготовкой жилых многоквартирных домов к следующему отопительному сезону.

Андрей Ловцов, заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта». Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Иркутскэнергосбыт

- Мы рекомендуем жителям не оставаться в стороне, - призывает Андрей Ловцов. - Собственники квартир вправе задавать вопросы, как проходит подготовка и какие работы выполнены в доме. И хотя мы тоже контролируем и оцениваем качество сделанного, однако жителям следует обращать внимание, например, на то, в каком состоянии находятся общедомовые приборы учета. Приведу такой факт: разбирая жалобы потребителей на качество теплоснабжения, выясняем, что в зону ответственности Байкальской энергетической компании входит всего 5 - 7%. Остальное касается проблем внутренних коммуникаций дома.

Не стоит забывать и про финансовый аспект. Дом не получит паспорта готовности к отопительному периоду, если у него есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Это значит, что всем жителям нужно погасить долги, если они имеются, за коммунальные услуги. Летом это сделать проще, ведь платежи в это время в принципе меньше.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть, когда отключат воду

Заходите на сайт sbyt.irkutskenergo.ru. На главной странице вы увидите баннер «График отключений горячей воды в городах Иркутской области». Нажмите на него и переходите на страницу сервиса. Далее увидите карту и поисковую строку, в которую надо ввести адрес.

Сервис доступен для жителей Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Черемхова, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского, рабочих поселков Белореченский и Маркова.

ВАЖНО!

Если в квартире нет горячей воды и отсутствует предупреждающее об этом объявление в подъезде, если есть парение либо другая опасная ситуация вблизи тепловых сетей, не будьте равнодушны - сообщите об этом в аккаунты «Иркутскэнергосбыта» в социальных сетях.

ЭТО ДЛЯ САЙТА ВАЖНО

Для жителей Иркутска аккаунт «Оператор теплосетей Иркутска».

facebook.com/operatorTeplosetiIrk

vk.com/tsieoperator

ok.ru/operatortsie

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Для жителей Иркутской области - клиентов Байкальской энергетической компании аккаунт «Иркутскэнергосбыт».

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ok.ru/group/54111210897521

instagram.com/irkutskenergosbyt