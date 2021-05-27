Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 мая: 4978 жителей региона лечатся от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 мая. Борьба с коронавирусом в Приангарье не закончена, темпы распространения заболевания хоть и снижаются, но прирост заболевших за сутки все еще больше сотни человек, в среднем 110-115 вновь выявленных положительных тестов появляются за 24 часа. По данным оперативного штаба региона на сегодняшний день с начала пандемии в Иркутской области было зарегистрировано 69 543 инфицированных (+115 за сутки).

Большинство из зараженных уже выздоровели. Сегодня это число 67 605 (за сутки +148). Однако организмы людей на COVID-19 реагируют по-разному, поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем – помните о масочной режиме и соблюдении дистанции.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 мая: лечат от COVID-19 почти пять тысяч человек

В Приангарье на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции лечат 4978 человек. Большинство зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, поэтому лечатся амбулаторно, то есть дома.

Больше тысячи инфицированных – 1128 пациентов - 27 мая в ковидных госпиталях. В их числе 83 человека в тяжелом состоянии. Увы, не все смогли победить болезнь. За минувшие сутки в регионе умерли от коронавируса еще 6 сибиряков. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2829 человек: причиной смерти 2551 из них стал именно COVID-19, еще 278 заразившихся имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 27 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08