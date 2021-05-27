Проверить компанию "на вшивость": перед устройством на работу сибиряки наводят справки в ФНС и звонят как клиенты

Проверить компанию "на вшивость": перед устройством на работу сибиряки наводят справки в ФНС и звонят как клиенту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нервный период, когда из-за пандемии многие компании, особенно мелкие, закрывались, а люди вынуждены были сидеть дома и хвататься за любую работу, ушел в прошлое. Об этом авторитетно заявляют сервисы по поиску работы, в том числе HeadHanter. Больше того! Сейчас уже не только компании «берут под колпак» будущих сотрудников, но и сами работники пробивают по сервисам фирмы. Идут туда, где благополучнее ситуация. Обо всем подробнее.

Зарплату можно и не повышать?

Иркутяне, которые поучаствовали в опросе на «работных» сайтах, в основном оптимистичны. Одни не сомневаются в том, что найдут место под солнцем быстро, другие уверены, что сумеют сохранить имеющееся. При этом метаться в поисках лучшей доли – где больше заплатят – готовы уже немногие. Значит, рынок стабилизировался. Но, конечно, есть те, кому везет меньше и те, кому больше.

- Наиболее негативно настроены те, кто разместил резюме в сфере «Высший менеджмент» и «Банки, инвестиции, лизинг», - сообщают аналитики. – А уверены в себе соискатели из сферы продаж, а также медики и фармацевты.

Ну еще бы! Уж врачи то и аптекари точно нужны всегда. Только на официальном сайте минтруда Иркутской области для докторов припасено 1,5 тысячи вакансий, добрая половина – с жильем и прочими льготами в виде подъемных и программ типа «Земский доктор». Профессионалов покруче ждут уже на 200 тысяч рублей – конечно, на руководящие должности или вахту.

Что касается топ-менеджеров, то их пессимизм как раз можно понять. Ну не нужно сейчас (справедливости ради – и никогда не было нужно, кроме мутных 90-х, когда фирмы создавались как грибы) начальников в большом количестве. Работы им практически не найти, так как на одну позицию претендуют сразу несколько человек.

«Начиная с прошлого года мы видим рост конкуренции среди топ-менеджеров, которая сохраняется и сейчас, и держится на уровне 6-10 кандидатов на одну вакансию. Тогда как специалисты продаж находят новую работу максимально быстро из-за высокого спроса на них» - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Найти работу - дело непростое Фото: Иван ВИСЛОВ

Проверить фирму «на вшивость»

На производстве и торговле сейчас, что называется, держится мир. Поэтому они могут выбирать. И не только зарплату, но и условия работы. И вообще. Это работодатели думают, что они собирают данные на тех, кто ищет работу. А те, кто подыскивает место, знают – это они проверяют фирму. Не верите. А зря, народ пошел ушлый.

- До 83% иркутян, проверяют информацию о компании, когда рассматривают предложения о работе, - отмечают специалисты.

Где ищут данные? Половина ограничивается поиском отзывов в интернете. Это самое очевидное, но тут легко обмануться, ведь кто-то может специально «создавать эфир». Поэтому самые дотошные идут дальше. Куда? К налоговикам. Факт – 48% выясняют, не банкрот ли компания и треть изучает все доступные данные на этом сайте. Есть и те, кто не останавливается на этом, а проверяет благонадежность дальше, как исправный контрразведчик. Ну как еще можно назвать сбор данных в соцсетях, в том числе через беседы на форумах с сотрудниками, которые, может быть, просто хвастаются или душу изливают. А еще в десяток популярных входят сервисы «Спарк», «Контур-фокус» (они созданы для проверки компаний в качестве деловых партнеров) и поиск дел на сайтах арбитража и прокуратуры.

Между прочим, если вам на рабочий звонит незнамо кто и задает вопросы, будьте осторожны. Эти приемом пользуются и конкуренты, и соискатели. Мало ли кто чего ляпнет.

Высшим пилотажем (применяют редко, в основном юристы и финансисты), являются анализ публичной отчетности.

Кто балуется составлением подробных досье, которым позавидуют силовики? Маркетологи, журналисты, топ-менеджеры, финансисты. Словом, те, кому «по должности положено». В большинстве случаев они указывают, что после трудоустройства их выводы подтверждаются и бывают весьма полезны.