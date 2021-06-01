Такой погоды 1 июня не было больше 100 лет: первый день лета в Иркутске стал одним из самых холодных в истории Фото: Андрей СИНЬКОВ

На дворе первый день лета, а жители Иркутска, выходя утром, 1 июня на улицу, надевают теплые осенние куртки. Некоторые и вовсе достали из шкафов шапки и перчатки, которые еще в апреле отложили до следующей зимы. А что, ведь погода в нашем регионе далеко не летняя – дождь и всего около +6, +7 градусов.

- Лето у нас действительно еще не началось, - говорит «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Только календарное. Климатическое наступает, когда устойчивая среднесуточная температура составляет +10 градусов и выше. Сейчас такого нет.

Вообще, для начала июня в Иркутске среднее значение составляет +13 градусов. 1 июня 2021 года синоптики зафиксировали в городе всего +7. То есть, температура на 6 градусов ниже нормы. И это считается серьезным похолоданием.

- Пожалуй, 1 июня этого года можно назвать одним из самых холодных среди всех первых дней лета, - продолжает Юлия Янькова. – Например, за последние 7 лет, почти также было 1 июня 2014 года. Но тогда температура была на 4 градуса ниже нормы. Для сравнения, в прошлом году тоже шел дождь, но было намного теплее - +18 градусов.

А теперь окунемся в историю. Самый холодный, или как говорят в Гидрометцентре, самый экстремальный первый день лета был зафиксирован в Иркутске в далеком 1911 году. Только представьте, -2 градуса. Спустя ровно три года, в 1914-м, 1 июня, наоборот пришла жара в +32. Такая же температура радовала горожан 1 июня 2001 года.

Впрочем, уже со 2 июня теплую одежду иркутянам можно вновь откладывать на дальнюю полку. Именно с этого дня в столице Проиангарья начнется резкое потепление. На этой неделе синоптики обещают жару до +27 градусов (Подробности)

КОНКРЕТНО

Погода на 1 июня в Иркутске за последние 7 лет

1 июня 2014 года – +8 градусов

1 июня 2015 года – +22 градуса

1 июня 2016 года – +29 градусов

1 июня 2017 года – +12, +13 градусов

1 июня 2018 года – +12, +13 градусов

1 июня 2019 года – +16 градусов

1 июня 2020 года - +18 градусов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутск раскалится от жары: синоптики предупредили о резком изменении погоды (Подробности)