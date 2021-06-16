Горячую воду отключат в домах в Правобережном и Октябрьском округах в Иркутске с 16 по 19 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето в Иркутске все больше сдает свои позиции: на небе тучи, по улице люди передвигаются только под зонтами, а температура по-предательски осенняя. Но несмотря на сумасшедшие капризы погоды, работа , запланированная на летний период в областном центре кипит. "Комсомолка" расскажет про отключение горячей воды в центре Иркутска с 16 по 19 июня. Готовьте чайники и кипятильники!

- С 16 по 19 июня по улице Ленина пройдут работы по врезке временного трубопровода на время ремонта тепловой сети. Из-за чего в некоторых домах Правобережного округа будет отключено горячее водоснабжение. Точные адреса можно узнать на официальном сайте, - сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

Отключение горячей воды в центре Иркутска с 16 по 19 июня пройдет на нескольких улицах города в разное время. Так, например, с 12:30 до 2 часов ночи 16 июня запастись терпением придется жителям улиц: Горная, Партизанская, Карла Либкнехта и Ямская. Воду отключают, чтобы избежать аварии. В том районе пройдут профилактические ремонтные и строительные работы на тепловых сетях.

В домах Октябрьского округа, которые были построены после 2013 года, снизят параметры давления и температуры теплоносителя. Отключение горячей воды будут действовать с 14:30 15 июня до 17:00 17 июня.

Узнать подробности, а также точные адреса домов, где пройдет отключение горячей воды в центре Иркутска с 16 по 19 июня, жители города могут на официальном сайте энергосбытовой компании.

Напомним, сегодня 16 июня иркутян предупредили о возможности незапланированного отключения электричества. Виной всему порывистый ветер.

- Синоптики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, – сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Чтобы исключить аварийные отключения , специалисты могут прибегнуть к превентивным отключениям электроэнергии. Кстати, в Иркутске сегодня планово отключат "свет" в части Ленинского, Правобережного и Свердловского районов.

Сибиряков в такую погоду просят держаться подальше от энергообъектов и при возможности оставаться дома.

Отключение горячей воды в центре Иркутска с 16 по 19 июня (адреса)

Октябрьский округ

С 14:30 15 июня до 17:00 17 июня

ул. 30 Иркутской Дивизии, 2, 4

ул. Депутатская, 106,108, 110, 110а, 133

Правобережный округ

С 23:00 16 июня до 08:00 19 июня

ул. 5 Армии, 2, 2/1, 5, 6

бул. Гагарина, 72, 74

ул. Бурлова, 1, 2

ул. Гаврилова, 1а, 1б, 2, 2а, 2в, 2г

ул. Марата, 4, 6

ул. Полины Осипенко, 11, 13, 5

ул. Сурикова, 10, 11, 11а, 11б, 13, 16, 2, 21, 4, 6, 17

ул. Цесовская Набережная, 12, 2, 4, 6

ул. Чкалова, 7, 15, 17

ул. Чудотворская, 1, 1/1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 8

ул. Шапошникова, 2

С 16 по 17 июня 2021 года

С 12:30 16 июня до 02:00 17 июня

ул. Горная, 4, 24, 12, 12а, 14, 5/1, 7

ул. Карла Либкнехта, 84, 86

ул. Партизанская, 36, 49, 29, 32, 45, 47

ул. Ямская, 1/1, 1/2, 1/3, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9

17 июня 2021 года:

17 июня с 09:00 до 18:00

ул. Чехова, 22, 22/1

ул. Литвинова, 17

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