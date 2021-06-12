Бронеавтомобили, танки и современное оружие - в Иркутск едет поезд-музей Фото: Иван Макеев

Уже полтора месяца в пути поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». Он выехал с Киевского вокзала 25 апреля. Состав пройдет через всю страну, в списке 51 город от Москвы до Владивостока. В Иркутск он прибудет 13 июня. Встречать музей на колесах категорически разрешается! Пропустить такое событие никак нельзя, интересного будет много.

Итак, в поезде-музее 17 вагонов, у каждого свое название. «В дороге памяти», например, иркутяне смогут посмотреть данные о своих дедах и прадедах-фронтовиках. Там установлен специальный терминал. В «Современной армии» - увидите воочию новейшие бронеавтомобили, танки и оружие. Целых три платформы с техникой! «Победа над невидимым врагом» - отдельная тема. Это экспозиция о подвиге военных медиков над коронавирусом. Более того, в этом вагоне каждый желающий сможет сдать тест на COVID-19, а также получить консультацию докторов.

На вокзале, а состав прибудет на первую платформу, откроется военторг и полевая кухня, накормят вкусной гречкой. Уникальное событие пройдет в рамках военно-патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», организованной Министерством обороны России.

- Встречать состав Иркутск будет торжественным митингом и концертом, - рассказали «Комсомолке» в правительстве Иркутской области. - Прямо на вокзале в этот день будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, где мужчины от 18 до 40 лет могут либо проконсультироваться, либо подать заявление на прохождение двухгодичной службы.

Важно: пробудет в Иркутске поезд-музей всего несколько часов. Правда, точное время прибытия поезда пока неизвестно. Об этом обещают сообщить дополнительно. Также следить за информацией можно на сайте акции - «Мы - армия страны! Мы - армия народа!».

К слову, всего два города Иркутской области примут поезд-музей «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» - Иркутск и Братск. В северной столице региона его встречали 27 мая. А из Иркутска отправится в Красноярск.