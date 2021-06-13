Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня: в больницах уже больше 2000 пациентов с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 13 июня. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией усугубляется в регионе из-за того, что многие стали переносить COVID-19 тяжелее, требуется госпитализация. Последние три дня в ковидных госпиталях Приангарья прирост заболевших составил больше сотни ежедневно. Вчера в медучреждения региона положили 144 инфицированных, сегодня еще +172. Сегодня, 13 июня, в больницах уже больше двух тысяч пациентов – 2037. За их жизнь и здоровье сейчас борются врачи.

- За сутки в регионе выявили 113 новых случаев заражения, - сообщают в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса Иркутской области. – Общее число случаев инфицирования возросло до 71 439.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня: переболели COVID-19 уже 69 413 ранее инфицированных

За минувшие 24 часа в Приангарье скончалось еще 8 человек: 6 из них от COVID-19, еще двое зараженных от иных болезней. Всего за время пандемии Иркутская область потеряла уже 2935 подцепивших заразу: новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 2649 случаях, еще 286 зараженных имели в анамнезе также и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Радует, что большинство инфицированных COVID-19 все же с справляются с болезнью. За сутки отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 77 боровшихся с инфекцией. Всего переболели в регионе уже 69 413 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июня.

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