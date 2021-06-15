Премьера легендарного шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоялась 12 июня в Иркутске

ФОТО: предоставлено цирком.

Не пропустите! Долгожданное шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе прибыло в Иркутск. Уже с 12 июня в цирке начались гастроли шоу «Песчаная сказка». Титулованные артисты Росгосцирка и экзотические животные остановятся в городе всего на месяц. До 11 июля иркутяне смогут насладиться незабываемым восточным зрелищем, апогей которого – удивительные трюки огромных бегемотов.

Воздушные гимнасты, ловкие акробаты и эквилибристы, жонглеры на моноциклах, верблюды, обезьяны, павлины – всё это и не только ждет зрителей в Иркутском цирке. Каждый номер по-своему сложен и уникален. Уже с первых секунд тематическая музыка и световые эффекты завораживают своей красотой и таинственностью. Зритель словно попадает в сказку.

ФОТО: предоставлено цирком.

- Новое шоу связано единым сюжетом. Это цепочка загадочных историй, овеянных атмосферой Востока, - рассказывают артисты.

Эксклюзивные костюмы и авторские декорации, единый авторский стиль и невероятные выступления профессиональных артистов отправляют зрителя в фантастическое путешествие.

- В течение двух с половиной часов зрители наблюдают за сказкой, в которой главный герой странствует в поисках своей возлюбленной по разным мирам, - делится с журналистами ведущая артистка шоу Екатерина Запашная.

ФОТО: предоставлено цирком.

Покорить самого взыскательного зрителя смогут гиппопотамы – единственный в мире аттракцион с дрессированными бегемотами под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. Эти огромные животные умеют кувыркаться, выстраиваться в пирамиду и работать в паре с другими животными!

- Три бегемота, две девочки и один мальчик, родились в 2006 году, а выступают со мной с 2008, - рассказывает дрессировщик Тофик Ахундов.

«Песчаная сказка» Гии Эрадзе - не просто представление, а настоящий спектакль, который будет понятен каждому зрителю. Детям будет интересно следить за приключениями главных героев, а взрослым за историей настоящей любви.

Очутиться в сказке и почувствовать себя в сердце востока зрители смогут каждые выходные до 11 июля.

Все фото в публикации предоставлены ООО «Королевский цирк».