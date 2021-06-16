Всем покупателям - карта лояльности в подарок: новый филиал аптеки «Экономия» открылся в центре Иркутска

Фото: Юлия Критюк

Аптечная сеть «Экономия» открыла новый филиал в самом центре Иркутска - на улице Урицкого, 16. Успевайте зайти за покупками - покупателям оформляют виртуальную карту лояльности. С каждой покупки по ней будут начисляться бонусы, которые можно копить, а затем оплачивать ими до 50% чека.

А еще в новом филиале с первого же дня работы действуют акции и скидки на разные категории товаров.

- Наша сеть успешно работает больше 20 лет и стабильно развивается, - рассказывают в аптеке. - Мы стремимся обеспечить для покупателей максимально комфортные условия в каждом филиале. И новый, разумеется, не исключение.

Специалисты встретят вас с вниманием и участием, полноценно проконсультируют в выборе препаратов, помогут подобрать сопутствующие товары. Индивидуальный подход к каждому клиенту - отличительная особенность аптеки «Экономия».

- У нас вы найдете все, что нужно для вашего здоровья, по приятным ценам, - говорят в новом филиале. – В аптеке представлен полный перечень медикаментов, а также БАДы, косметические средства и другие товары. А если вам понадобится более редкий препарат, вы всегда можете оформить в нашей аптеке индивидуальный заказ, который придет уже завтра или максимум через два-три дня.

Фото: Юлия Критюк

ВАЖНО

5 причин посетить новый филиал аптеки «Экономия» в Иркутске

1. Карта лояльности в подарок

2. Выгодные сезонные скидки

3. Индивидуальный подход к каждому покупателю

4. Удобное расположение в центре города

5. Полный перечень медикаментов

КОНКРЕТНО

Часы работы

Аптека «Экономия» на улице Урицкого, 16 в Иркутске ждет покупателей каждый день с 8.00 до 22.00, без выходных и перерыва на обед.