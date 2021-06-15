Успешный пример корпоративного тимбилдинга: «Слатакиада» объединила 700 сотрудников «Слаты»

Фото: ООО «Маяк»

«Слатакиада» - это не просто спортивные соревнования в их классическом понимании, а еще и увлекательные интеллектуальные состязания. В 2021 году мероприятие, которое объединило более 700 сотрудников сети супермаркетов «Слата» и «ХлебСоль», состоялось 12 июня в деревне Бурдаковке Иркутского района, традиционно на территории детского лагеря подшефной «Слате» школы-интерната.

- В компании работают тысячи сотрудников, и мы уделяем внимание созданию благоприятной социальной среды внутри коллективов, - рассказал исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер на открытии мероприятия. - И «Слатакиада» - это как раз то событие, которое помогает формировать корпоративную культуру, объединяет сотрудников, заряжает позитивным настроем.

- В этом году «Слатакиада» проходит в 20-й раз. Для нас юбилейная и самая массовая. Символично, что и команд тоже 20, - продолжил Ярослав Шиллер. - Я вижу сегодня улыбающиеся и счастливые лица коллег, а если человек счастлив, то он хорошо живет и с удовольствием работает.

Фото: ООО «Маяк»

«Слатакиада» уже стала успешным примером корпоративного тимбилдинга, потому как на площадку приезжают команды не только из структурных подразделений ГК «Слата», сетей супермаркетов, дискаунтеров, это также партнеры и друзья, с которыми «Слата» сотрудничает, в том числе по многим социальным проектам.

В 2021 году к «Слатакиаде» впервые присоединились благотворительный фонд «Подари планете жизнь», «Сервико», Сбербанк, а также сети, вошедшие в альянс «Восточный союз».

Кстати, сотрудники благотворительного фонда «Подари планете жизнь» по итогам состязаний заняли третье место и получили денежный приз.Потратят его, конечно, на благие дела. Впрочем, как и победители «Слатакиады»: команда «Адреналин» свой выигрыш передаст девочке с хромосомным заболеванием. Ребенок на эти средства сможет пройти очередной курс реабилитации, что для него очень важно и своевременно.

- Такое решение трогает до глубины души, - отмечает руководитель по корпоративной культуре Ольга Дюжакова. - Наши сотрудники отзывчивы, причем настолько, что готовы свою заслуженную победу посвятить нуждающемуся.

«Слатакиада» проводится ежегодно. Была основана в 2001 году руководителями компании. Тогда несколько десятков работников «Слаты» собрались на свежем воздухе, чтобы вместе отдохнуть, пообщаться, провести небольшие соревнования.

- Как видите, спустя два десятилетия все выросло до таких больших масштабов, - делится впечатлениями председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. - Уверен, пройдет еще столько же лет, и мы встретимся на «Слатакиаде» еще в большем составе.

А уже совсем скоро, через пару недель, пройдет III Международный «Слата-марафон». К этому более масштабному мероприятию смогут присоединиться свыше 3500 бегунов. В столь значимом событии участвуют горожане, любящие спорт и ведущие здоровый образ жизни. С каждым годом таких людей в Иркутске становится все больше. По традиции в марафоне побегут и сотрудники супермаркетов «Слата» и «ХлебСоль».