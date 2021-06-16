Пять неожиданных способов экономии с банковской картой

Пластиковые карты появились в России в начале 2000-х годов и быстро стали конкурентом налички.

Банковскими картами сегодня никого не удивишь - ими пользуются даже школьники и пенсионеры. Но пользуются по старинке - расплачиваются в магазинах и снимают наличные. А ведь у пластика есть гораздо больше возможностей. Мы выяснили, какую выгоду могут получить жители Иркутска, если будут чаще расплачиваться картами национальной платежной системы «Мир».

1. Кешбэк за детский отдых и путешествия

О программе поддержки внутреннего туризма, которая была запущена в этом году, слышали все. На многие российские курорты можно съездить с выгодой до 20%, если оплатить поездку безналичным путем до 15 июня этого года и отдохнуть до 30 июня. Максимальная сумма кешбэка - 20 тысяч рублей. А к лету правительство подготовило новую программу: путевки в детские лагеря с кешбэком 50%. Чтобы получить скидку (максимальный ее размер - 20 тысяч рублей), нужно оплатить путевку картой национальной платежной системы до 31 августа 2021 года. Вернуться из лагеря необходимо до 15 сентября 2021 года включительно. Подробные условия - на сайте мирпутешествий.рф.

2. Спорт со скидкой

Товары для спорта и активного отдыха крупных брендов можно приобрести с кешбэком от 5 до 15%, если расплачиваться картами национальной платежной системы. А еще у держателей таких карт есть возможность со скидкой 10% зарегистрироваться на крупнейшие массовые забеги в Москве и Петербурге. Они пройдут в июне, августе и сентябре. Массовые забеги с каждым годом становятся все популярнее, поучаствовать в них люди приезжают из разных уголков нашей страны. Так что если захотите стать частью масштабного мероприятия, пробежаться по красивейшим улицам и проспектам обеих столиц, заявляйтесь на пробег и оплачивайте регистрацию «отечественной» картой.

3. Минус четыре рубля - с каждой поездки

Именно столько можно сэкономить на проезде в общественном транспорте Иркутска. Акция действует до 30 июня 2021 года включительно. Выгоду смогут получить все держатели бесконтактных карт национальной платежной системы. Скидка предоставляется в муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и коммерческих маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается на четыре рубля. Такую же скидку держатели

«отечественных» карт получат при оплате проезда в общественном транспорте Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Усть-Кута и Вихоревки. Главное, чтобы транспорт был оборудован системой бесконтактной оплаты.

4. Бронирование с выгодой

С каждым годом все больше туристов и путешественников бронируют жилье самостоятельно, не обращаясь к турагентствам. Это просто: достаточно ввести данные (город, дату заезда и выезда, количество человек) в поиск и в течение пяти минут занять подходящее жилье. Выгода такого подхода очевидна: во первых, не нужно платить комиссию туркомпаниям, во вторых, держатели карт национальной платежной системы могут рассчитывать на кешбэк 6%. Подробные условия - на сайте mir.ostrovok.ru

5. Скидка при покупке товаров для здоровья

Можно приобрести витамины, полезные добавки и средства для красоты и здоровья и при этом сэкономить до 20% от суммы покупки. Сразу несколько крупных компаний предлагают выгодные условия, если клиенты сделают покупки с помощью карт нацио-

нальной платежной системы. Оплата должна быть онлайн, а для получения скидки необходимо ввести промокод, который указан на сайте - privetmir.ru.

СОВЕТ «КП»

Цифровая карта вместо пластиковой

Некоторые крупные банки стали предлагать простую услугу - можно выпустить цифровую карту «Мир». Она будет обладать теми же свойствами, что и пластиковая. У нее будет номер, срок действия и CVV-код. Функционал почти не будет отличаться. Цифровой картой можно пользоваться без ограничений при онлайн-шопинге. А для покупок офлайн понадобится специальное приложение - Mir Pay или Samsung Pay (работают на смартфонах операционной системы Android). Для оплаты на кассе нужно на пару секунд приложить смартфон к считывающему устройству.