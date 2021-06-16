Гараж-морг с останками людей нашли в Забайкалье Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобильный полуразрушенный гараж, в котором хранились тела умерших людей, нашли в забайкальском городе Могоче местные жители. Очевидцы сняли на видео, как на полу бокса, среди мусора лежали тела, накрытые тряпками. Находиться долго в этом «морге» авторы видео не смогли из-за невыносимого трупного запаха.

Известно, что гараж находится неподалеку от настоящего морга местной больницы. По словам автора видео, одно из тел находится в помещении бокса с января этого года. Также внутри стоял закрытый гроб. После того, как видео и фото с места обнаружения останков попало в сеть, его увидели следователи.

- Мы начали проверку, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Следователи осмотрят место обнаружения тел, а также выяснят все обстоятельства.

Добавим, что свою служебную проверку начали и в региональном минздраве. Об этом сообщил заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи Сергей Базаров.

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