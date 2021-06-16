Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: с начала пандемии COVID-19 выявили у 71 800 человек в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 июня. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе усугубляется. В последнее время в регионе отмечается рост не только новых случаев заражения, но и числа госпитализированных. Сибиряки стали болеть сложнее, часто встречаются пневмонии, такие ситуации, конечно, требуют постоянного наблюдения медиков.

За минувшие сутки госпитализированных стало на 70 больше. Сейчас, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Иркутской области, в ковидных госпиталях региона лечат 2378 пациентов. Около тысячи из них поступили в больницы за последнюю неделю.

Такое положение дел повлияло на введение новых ограничений, связанных с распространением коронавируса в области - подробности здесь.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: еще у 124 сибиряков подтвердился COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за сутки увеличилось на 124. Именно столько человек получили положительные результаты тестов COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число инфицированных за время пандемии в регионе 16 июня составляет 71 800.

Радует, что большинство подцепивших заразу с болезнью уже справились. Таких в Приангарье уже 69 599 (за сутки +87).

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: умерли еще 8 человек

К несчастью, не все заразившиеся смогли выздороветь. Сегодня, 16 числа, стало известно, что еще восемь человек скончались из-за коронавируса. За время пандемии Иркутская область потеряла уже 2958 гостей и жителей региона. Причиной смерти 2671 из них стал именно COVID-19, еще 287 человек с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 июня.

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