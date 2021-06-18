Страшные раны и переломы: сбитую машиной собаку выхаживают в питомнике «К-9». Фото: Елизавета Славина

Искалеченное животное в траве истекает кровью - это первое, что увидели прохожие. Животное скулило, корчилось от боли и отчаянно просило помощи. Не зная, что делать, очевидцы вызвали кинологов из «К-9».

- В питомник позвонила женщина с просьбой спасти животное, - рассказывает «КП»-Иркутск» волонтер Елизавета Славина. - Раненую собаку обнаружили в районе Иркутского авиазавода. Судя по травмам, она попала под колеса машины. Сейчас она испытывает сильнейший стресс, даже от еды отказывается.

И от спасителей, когда за ней приехали, пыталась убежать. Боялась новой боли… Увидев кинолога, взвыла и ринулась в сторону. Но с такими ранами далеко ли уйдешь. Кинолог связал измученную собаку и понес в машину – сотруднику приюта и не таких приходилось вытаскивать.

Специалисты предполагают, что собаку сбила машина, в худшем случае она может потерять лапу

- Ужас какой! Бедняжка! - реагируют подписчики на странице «К-9» к посту про спасение животного в инстаграме. - Страшно представить, какие муки пережила собака, кошмар!

Добровольцы оперативно начали собирать средства на помощь пострадавшей.

У бедолаги повреждены обе задние лапы. Одна так вообще, страшно изодрана, ее даже хотели ампутировать. Но решили пока не торопиться, кровообращение не нарушено, а значит шанс есть.

- Все будет зависеть от процесса заживления. Если не начнется воспаление, то лапа останется цела, - надеется Елизавета. – Собаке необходимы регулярные перевязки и уход. На лечение средства уже удалось собрать. А вот от дополнительной помощи не откажемся. Пёсику нужны впитывающие пелёнки и ранозаживляющие повязки «Бранолинд Н», ну и лакомства для поднятия настроения.

Сейчас собака живет в питомнике. Каждые три дня её будет осматривать хирург. Если лечение пройдет удачно, то за три месяца пёс полностью восстановится.

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