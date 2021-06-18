Режим ЧС ввели из-за паводков в восьми районах Забайкалья. Фото: правительство Забайкалья

В Забайкалье начались паводки. В связи с этим в восьми районах края, в которые пришла большая вода, введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас ЧС действует в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах. А также в садоводствах «Автобаза Связи», «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа «Город Чита». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

- Приводятся в готовность силы и средства на аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, - отметил губернатор региона Александр Осипов. - Нужно обследовать все мосты и в случае необходимости их укрепить. А также организовать работы по очистке водопропускных устройств.

В пострадавшие от паводка районы доставляются продукты и товары первой необходимости. Также откачивается вода из подвалов домов.

Добавим, что накануне в Забайкалье на региональной дороге между Шелопугино и Сретенском из-за паводка обрушились два моста. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня сильные дожди в регионе ожидаются на севере края – в Каларском и Тунгокоченский районы.