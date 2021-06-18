Жара или снова дожди: неожиданный прогноз погоды на выходные в Иркутске дали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теперь уже точно можно сказать, что в Иркутске наступило настоящее лето. После нескольких дождливых дней на рабочей неделе, из-за которых даже начал повышаться уровень воды в реках, в выходные, горожан, наконец-то ждет теплая погода. Так что, самое время выбираться на дачи или на природу.

- В субботу, 19 июня и в воскресенье, 20-го в городе осадков не будет, - обрадовала прогнозом в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – А воздух в эти два дня прогреется до +25, +28 градусов. Правда, возможна небольшая облачность.

Продержится жара до понедельника. Новая рабочая неделя начнется с +27, +29 градусов. Правда, к вечеру погода испортится. Подует ветер и пойдет дождь. Вторник ожидается дождливым и прохладным.

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