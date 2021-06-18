Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июня: количество случаев заражения COVID-19 в регионе превысило 72 тысячи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 июня. Сегодня количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе превысило 72 тысячи. По данным оперативного штаба Иркутской области, COVID-19 за время пандемии у нас подтверждался 72 049 раз. За сутки в это число вошли 126 человек, которые накануне получили положительные результаты тестов на коронавирус.

- В ковидных госпиталях Приангарья под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 2638 пациентов, - отмечают специалисты. – За сутки госпитализировали 146 заболевших.

Есть в этом числе и зараженные в тяжелом состоянии, таких на 18 июня 142 человека. Всего в Иркутской области от COVID-19 сейчас лечат 5176 человек, 2538 из них переносят болезнь в легкой форме и выздоравливают дома.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июня: COVID-19 переболели 6413 детей

За минувшие 24 часа в Иркутской области выздоровели 69 человек, из них 16 несовершеннолетних. Всего в регионе COVID-19 перенесли 69 773 гостя и жителя региона. В их числе 6413 детей.

К несчастью, не все смогли справиться с болезнью. Сегодня стало известно о смерти еще 8 человек от коронавируса. Всего с начала распространения инфекции в Приангарье COVID-19 унес жизни уже 2686 зараженных. Еще 287 заболевших с таким же диагнозом были также больны и иными тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 июня.

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