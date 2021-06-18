Акцию «Доброе дело» по сбору детских колясок и вещей запустили в Иркутской области. Фото: Дмитрий Дмитриев

«Молодая гвардия «Единой России» объявила о старте благотворительной акции «Доброе дело». Добровольцы могут принести детские коляски, вещи, памперсы и игрушки. Все это будет передано молодым семьям Приангарья.

- Жизнь детских вещей коротка - дети растут очень быстро, и у многих родителей дома остается большое количество игрушек, вещей и даже детские коляски в хорошем состоянии! Давайте поможем тем, кто в этом нуждается! - рассказал руководитель иркутского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Даниил Литвинов.

Принести вещи для нуждающихся можно в региональные и территориальные отделения партии «Единая Россия». Пункты сбора открываются в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске и Бодайбо. Акция «Доброе дело» продлится до 8 июля. А в День семьи, любви и верности волонтеры отвезут помощь тем, кому это реально необходимо.

- У нас много многодетных семей и им любая помощь будет важна. Приглашаю всех жителей Иркутской области поучаствовать в этой замечательной акции! - призвал депутат Заксобрания региона Николай Труфанов.

Руководитель партпроекта «Доступная среда» Ирина Синцова также подчеркнула, что нельзя забывать, что самое главное – создание правильной атмосферы для воспитания малышей непосредственно дома, в семье.

- Мы будем рады, если по итогам акции сможем передать семьям не только коляски, но и слимы, пеленки, бутылочки, игрушки, одежду и обувь. Только вместе мы можем сделать действительно большое общее Доброе Дело, - сказала депутат.

Это не первая благотворительная акция, которую проводят молодогвардейцы. Так, буквально на днях, тонну продуктов и необходимых вещей, которые собрали волонтеры, доставили в поселок Дальний, где десятки семей пострадали от пожара.