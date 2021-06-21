Град и ветер до 21 м/с: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После трех дней подряд почти 30-градусной жары, в Иркутске вновь резко испортится погода. Причем, произойдет это уже в понедельник 21 июня. Хотя на термометре по-прежнему 30 градусов, доставайте куртки и зонтики.

- 21 июня, с 15:00 до 18:00 часов местного времени местами в западных, центральных районах Приангарья, а также 22 июня ночью и утром местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме этого, усилится северо-западный и юго-западный ветер до 16-21 м/с.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья, дождь пойдет в ночь на 22 июня. Осадки ожидаются и днем. Столбик термометра в городе покажет всего +13, +15 градусов.

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