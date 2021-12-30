Найди 7 отличий: у бронзовой «семьи» из Усть-Илимска есть двойник в Саранске

Знаменитая на всю страну "семья" с севера Иркутской области. Фото: Усть-Илимский краеведческий музей в соцсетях.

После того, как бронзовая «семья» из Усть-Илимска стала знаменита на всю страну благодаря новогодним костюмам, которые делают их похожими на африканцев, всплыл занимательный факт. Оказывается, у памятника есть двойник на другом концы страны, в Саранске, республика Мордовия! Практически идентичная скульптура украшает улицы далекого от нас города с 2008 года, а наша, сибирская, была установлена в 2020 году. Как так получилось?

- Ничего удивительного, - рассказывает «КП»-Иркутск директор Усть-Илимского краеведческого музея Наталья Мишалкина. - Ведь у обеих «семей» один и тот же автор - известный скульптор Николай Филатов. История такова: почетный гражданин нашего города Алексей Губарев и его семья решили сделать подарок, установив скульптуру. А поскольку Усть-Илимск был местом ударных комсомольских строек, сюда ехала молодежь со всей страны, создавалось много счастливых семей. Так что семья - это, можно сказать, символ нашего молодого города.

И бронзовые «родители» с тремя «детьми» из Саранска в эту концепцию идеально вписались. Их автор с радостью согласился создать копию и направить в холодную Сибирь. Да только вот абсолютно одинаковые скульптуры сделать невозможно!

- И выражения лиц получились чуть иными, и в одежде кое-какая разница есть. Сами понимаете: ведь даже один и тот же человек может выглядеть по-разному, в зависимости от настроения или наряда, - говорит сам Николай Филатов, ответивший на наш звонок. - Точно перечислить, что именно отличается у этих двух «семей», я не могу. Смотрите - и увидите!