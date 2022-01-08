Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области увеличился Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области, как и по всей стране, вырос до 13890 рублей. В прошлом году он составлял 12792 рубля.

- Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%, - рассказали на сайте Государственной Думы ФС РФ.

Соответственно, увеличится не только минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области, но и прожиточный минимум. В целом по стране он теперь составляет 12654 рубля, а в нашем регионе, учитывая местный коэффициент, - 13413 рублей. Исходя из этого, увеличатся и размеры социальных пособий.

Кроме того, учитывается, что регион большой, условия жизни в разных территориях отличаются. Поэтому и прожиточный минимум рассчитывается с районным коэффициентом и северными надбавками. Специалисты поясняют, что местные жители ощутят, как увеличился прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области.

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