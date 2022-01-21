Ансамбль песни и танца «Степные напевы»: 30 лет на сцене

Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Фото из архива.

Визитной карточкой Усть-Ордынского Бурятского округа называют государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». В 2021 этом году исполняется 30 лет, как ансамбль получил статус государственного профессионального коллектива.

В марте 1991 года постановление о создании государственного ансамбля подписал губернатор Иркутской области Юрий Абрамович Ножиков.

Сегодня государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» - своеобразная творческая лаборатория национального искусства прибайкальских бурят. Каждое выступление ансамбля «Степные напевы» – это отдельное повествование с собственным сюжетом. Существует как бы два восприятия программ коллектива – традиционный, зримый, и более глубокий, сакральный, когда вместе с эмоциями зрители получают нити, с помощью которых можно найти путь к пониманию любой национальной традиции.

30 -летний юбилей артисты ансамбля отметят фольклорной программой в первом отделении - войдет репертуар составляющий золотой фонд ансамбля за годы его творческой деятельности, и более современными номерами, но уже полюбившихся зрителям – порадуют зрителя во втором . Концертная программа включает разнохарактерные номера. Некоторые из них были созданы пару десятков лет назад, но до сих пор вызывают восторг у публики.

Масштабный концерт состоится на сцене Иркутского музыкального театра

6 февраля 2022 года, в 17:00ч

Билеты: sibkassa.ru т. 670-330; справка: 8950-134-06-98