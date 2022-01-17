Кому готовы предложить высокие зарплаты в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Рабочих рук не хватает! - об этом сейчас, где только не заявляют. Да, кстати, это и есть реальность. Открываются новые вакансии и в поисках сотрудников кадровики обзванивают уволившихся в прошлом году. Им предлагают повышенные зарплаты и самые разные «плюшки» - лишь бы вернулись. И аппетиты растут.

- В среднем по вакансиям на новые рабочие места в Иркутской области предлагают зарплату в 52,7 тысяч рублей, - рассказывают аналитики HeadHunter. – А люди готовы работать и за 43,5 тысяч рублей. Это ниже, чем в среднем по стране. Правда, аппетиты соискателей растут, и за год – на 10%, а вот предложения даже немного снизились, на один процент.

Но это все, что называется, «средняя температура по больнице». А вот что касается конкретных направлений, то тут ситуация выглядит так.

Кто хочет получать больше?

- Больше всего за год выросли требования у бухгалтеров, - уточняют аналитики. – Они хотят получать на 46% больше, до 44,2 тысяч рублей. Также на 18% «подняли планку» няни и помощницы по хозяйству – их пожелания к оплате труда выросли до 34 тысяч рублей. В топ-три «повышенных ожиданий» также входят сотрудники сферы закупок, они готовы работать за 42,2 тысячи рублей.

Больше, чем на 10%, выросли претензии к зарплате у педагогов, административного персонала, работников гостиниц и турбаз, сотрудников из сферы маркетинга и PR, инсталляций и сервиса, производственников, водителей и логистов, а также у начинающих специалистов и студентов.

Строго говоря, почти у всех, исключая топ-менеджеров, которые себе цену знают точно. И «белыми воронами» на этом фоне смотрятся высокооплачиваемые специалисты по добыче сырья – они готовы и «сбавить обороты». Это немудрено, потому что в этой сфере по традиции самые высокие доходы. А самые скромные они, что и неудивительно, у начинающих специалистов и учителей – по 34,5 тысячи рублей.

Стоит ли менять работу?

Увольнение и смена компании многим кажется если не панацеей в расчете на высокий доход, то верным шансом. 2020 год отметился колоссальным ростом увольнений и переходов. Правда, реальность в итоге оказывается самой разнообразной – зарплата может как вырасти, так и нет.

- Почти треть сменивших работу в течение 2021 года, считают, что новое место хуже предыдущего, еще столько же оценивают его как более удачное, по сравнению с прошлой работой, и 29% не видят разницы, - приводят данные аналитики.

Вот так! Как холодный душ для тех, кто абсолютно уверен, что все перемены с очень привлекательными обещаниями доходов и бонусов – непременно удачное решение. Как повезет!

Но, конечно, есть те, для кого это шанс получить привлекательные условия – для дефицитных ИТ-специалистов, которых действительно переманивают серьезными барышами. А меньше всего толку от такого шага у руководителей. В обоих случаях к такому выводу пришла почти половина «новобранцев».

И все равно люди ищут, где лучше – две трети работающих готовы перейти к конкурентам, если предложат больше. В основном «легки на подъем» продажники, которым рады везде, административный персонал и банковские служащие.

Некоторые готовы и вовсе поменять профессию. Перспективными с этой точки зрения 14% считают IT. Каждый десятый ради заработка готов отправиться работать вахтой на севере. А наибольшие оптимисты (таких по 8%) считают, что лучше всего могут проявить себя в PR и на руководящей работе. Мысль о том, что в этих направлениях конкуренция – 10-15 человек на позицию, в голову им не приходит.

КОНКРЕТНО

Число вакансий за год выросло на 72%

- За год иркутские предприятия и организации увеличили число вакансий на две трети, - сообщают в Авито. - Но контакты спрашивают всего на 28% чаще, а количество резюме выросло на 56%.

Однако, есть отрасли, где интерес к трудоустройству не то, что минимальный, а никакой. Так, на 15% сократилась активность иркутян в поиске работы в сельском хозяйстве, на 6% — в автомобильном бизнесе и на 5% — в сфере продаж.

Не удивительно, что во всех этих отраслях особо нужны кадры. В топ-5 по спросу на кадры входят продажники, водители, строители, а также персонал в сфере туризма, ресторанов и для работы на селе.

По данным Авито, самые высокие медианные заработки (это когда 50% получает больше этой суммы и столько же – меньше) предлагают в строительстве — 60 тысяч рублей, самые низкие — для домашнего персонала - 19 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компании предлагают бывшим сотрудникам вернуться

Пока многие иркутяне ждут журавля в небе – с творческой деятельностью и большим доходом, фирмы разыскивают уволенных из-за сокращений сотрудников и предлагают вернуться на выгодных условиях. Тут есть плюс – этих людей они точно знают! И 42% иркутян, которые были уволены, уже получили приглашение вернуться на работу! Но соглашались на такие предложения лишь 16%.