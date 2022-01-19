Мать сильна любовью.

Ким Чен Ын с учителями, сентябрь 2017 г.

Заглянем в прошлое. Минувшие десять лет для КНДР были днями суровых испытаний - крайние антисеверокорейские санкции и блокада, нажим враждебных сил, небывало жестокие стихийные бедствия, к тому же глобальный кризис со здравоохранением.

Несмотря на это, в этой стране как грибы после дождя воздвигнуты творения для народа - народная парковая зона «Рынра», улица Чханчжон, водно-оздоровительный комплекс «Рюгёнвон», детская больница «Окрю», Мунсуский аквапарк, Масикрёнский горнолыжный комплекс, Миримский конноспортивный комплекс, Дом отдыха ученых «Ёнпхун», общежитие ткачих Пхеньянского текстильного комбината имени Ким Чен Сук, Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, улица Ученых «Мирэ», Храм науки и техники, улица Рёмён, Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха, неузнаваемо преображенный город Самчжиён…

Сосчитать все невозможно. Эти драгоценные богатства немыслимы в отрыве от любви Ким Чен Ына к народу.

Для него народ - любимые сыновья и дочери. Для них всех он прилагал титанические усилия и в обеденный час, и в ночное время, на рассвете и даже в выходные и праздничные дни. Ненастная погода, неровная дорога, плохое состояние места работы, которое ему надо осмотреть, - все это не мешало ему. Предметом его интереса и беспокойства было только одно: как можно сделать жизнь народа зажиточной? И для создания народу счастья лидер страны и в ненастный день, и в солнечный непрерывно продолжал служебную поездку.

Был случай, когда он, лично взяв руль машины, поехал по топкой дороге в пострадавший район. Когда районы на северной окраине страны пострадали от наводнений, он поехал на место восстановительной работы, преодолевая горный перевал, далекий морской и воздушный путь. Он, невзирая на бушующие морские волны, побывал даже на маленьком островке, что можно сравнить с одной точкой на необъятном море. Когда он посетил какой-то участок с горячим источником, он под сильным дождем сам нашел место выхода воды и, окунув руку в горячую воду, узнавал о ее температуре. Таких рассказов много.

О теплой любви Ким Чен Ына к народу рассказывают и современные крупномасштабные проекты - тепличный овощеводческий сельхозкооператив и лесопитомник, созданные в отдаленном от столицы районе Чунпхён на севере страны.

На территории тепличного хозяйства и лесопитомника площадью в сотни гектаров вначале стоял объект с важным предназначением, связанным с государственной обороной, но для благосостояния народа лидер страны принял меру по перемещению этого объекта на другое место. Здесь еще построены жилые дома на сотни квартир, общественные здания, все необходимые учреждения бытового обслуживания.

За один месяц Ким Чен Ын дважды приехал в эту местность и наметил пути и задачи для ее изменения к лучшему, а в день церемонии ввода в эксплуатацию он сам разрезал ленту.

Он сказал: «В географии могут быть далекие и близкие места, но у меня в душе нет далекого и близкого народа. Если этот сельхозкооператив внесет вклад в улучшение питания жителей провинции Северный Хамгён, то мне больше нечего желать».

Эти его слова глубоко запечатлены в сердцах людей.

Говорят, чем труднее, тем сильнее становится любовь матери.

В марте 2021 года в районах Сонсин, Сонхва города Пхеньяна прошла церемония начала строительства жилых домов на 10 тысяч квартир. Ким Чен Ын принял в ней участие и выступил с речью, в которой отметил:

«Построить в столице - Пхеньяне - жилые дома на 50 тысяч квартир - это дело заветного желания, запланированное нашей партией с большим замыслом, с целью предоставления жителям столицы более стабильных, цивилизованных условий жизни. Партия и правительство, взяв на учет недостающие в столице жилые дома, глубоко изучали меры для решения этой проблемы. И это дело считалось для нашей партии, нашего правительства наиболее важной задачей».

По правде говоря, приступить к этому строительству было смелым решением, что трудно принять по общим расчетам. Сказывался большой объем работы, да и надо было завершить его в кратчайшие сроки. К тому же глобальный кризис со здравоохранением создавал большие трудности.

Однако построение этого объекта являлось благородной работой, нацеленной на то, чтобы достояние государства и результат творческого труда трудящихся масс целиком послужили росту благосостояния их самих и лидер страны не боялся всевозможных невзгод и трудностей.

Ким Чен Ын побывал в селе Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ, пострадавшем от наводнения, Август 2020 г.

Он более теплой заботой и глубоким вниманием окружает людей, когда они переживают трудности. Его отцовская любовь открыла на местах, где в последние годы прошел вихрь стихийных бедствий, такие трогательные картины, что нельзя смотреть без слез.

Он отметил: «Потерявшие от наводнения жилье и имущество, наверное, испытывают невыразимо большие трудности и страдания. Именно в такое время, как сейчас, не кто иной, как наша партия должна нести полную ответственность за них, вместе с ними преодолевать трудности и ближе подойти к ним для облегчения их страдания».

Он принял все меры по построению для них лучших жилых домов. Так, открылись трогательные картины: в разных местах КНДР, понесших ущерб, жители бесплатно получили новые жилые дома. В день новоселья они, танцуя, кричали: «Да здравствует Трудовая партия Кореи!».

Ким Чен Ын говорил: «Когда на пути руководства делами на месте вижу полные ожидания глаза скромных и чистосердечных людей, у меня крепнут решимость и воля отдать все во имя этого великого народа. Руководящие работники должны всегда думать о том, что любит народ, чего он желает, и делать только то, что любит народ и чего он желает».

Он торжественно заявил: «Даже если мое тело разорвется, разобьется вдребезги, я безусловно, не щадя своей собственной жизни, сохраню, оправдаю высокое, как небо, доверие родного народа и до конца останусь верным этому доверию».

В его словах, его клятве люди всеми фибрами души чувствовали счастье и гордость народа, ведомого великим отцом.

Но он не знает удовлетворения. Каждый раз, когда его титанические усилия приносят поразительную реалию - счастье и радость народа, он запечатлевает в глубине своего сердца новую мечту людей и укрепляет в себе решимость создать народу большее счастье.

Улица Рёмён

На III Пленуме ЦК ТПК восьмого созыва, состоявшемся в июне 2021 года, он отметил: «Священный идеал нашей партии о самоотверженности на благо народа - это руководство к практике и критерий действий, требующие с полной ответственностью за судьбу и жизнь народа трудиться до последней капли крови и самозабвенно служить ему, если даже для этого придется лечь костьми. Чем труднее, тем глубже партия должна идти в гущу народа, стать их надежной опорой, делить с ним радость и горе, всегда находясь ближе к ним, и отдать все в борьбе за благосостояние народа».

Он также подчеркнул: «Нет революционного дела более важного, чем воспитание детей - будущее Родины - здоровыми и крепкими; создавать более улучшенные условия для их воспитания, не жалея даже огромных денежных средств. Это важнейшая политика и самое заветное желание партии и государства. Чем труднее, тем больше надо проявлять заботы о детях, и силой этой любви упорно идти навстречу будущему коммунизма - вот что должно быть способом продвижения вперед, способом развития нашей революции».

Мать сильна любовью.

Председатель государственных дел Ким Чен Ын - самый сильный в мире руководитель.