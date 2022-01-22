Выбросы или обычный туман: почему Братск вновь накрыло смогом

Почему Братск вновь накрыло смогом. Фото: пресс-служба администрации Братска

Автомобиль едет в темноте по заснеженной трассе в тумане с видимостью около 20 метров. На неосвещенных участках дороги водителю навстречу мелькают лишь огоньки фар встречных машин без их очертаний. Нет, это не начальная сцена остросюжетного фильма. Жители Братска пожаловались на смог, который окутал город, и стали выкладывать в соцсети ролики с туманом. А кто-то сетовал и на неприятный запах.

«Из-за выбросов город, вновь как газовая камера, нечем дышать», - примерно такие жалобы поступили в администрацию города.

В Братске немало крупных предприятий. Но промышленные гиганты об увеличении выбросов не предупреждали. А узнав о жалобах, их руководители сообщили, что производства работают в штатном режиме, никаких ЧС. И несмотря на это все равно пообещали сократить выбросы и усилить контроль за работой пылегазоочистного оборудования.

Почему тогда над городом навис смог? Ответ на этот вопрос нашли в гидрометцентре. Оказалось, дело в тумане. Но необычном, а вызванным появлением в атмосфере такого эффекта как инверсия, которая препятствует вертикальным перемещениям воздуха.

- Это явление связано с резким потеплением атмосферного воздуха, увеличением влажности, - рассказал заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска Николай Юшков. – Дело в том, что одновременно сложилось несколько факторов — инверсия, испарение влаги вместе с промышленными выбросами привело к образованию тумана. Мы провели замеры атмосферного воздуха — превышений предельно допустимых концентрация вредных веществ (ПДК) не было. Также как и содержание окислы азота, окислы серы, оксида углерода, пыли. Провели и лабораторный анализ проб воздуха, которые не контролируются в автоматическом режиме.

- Замеры воздуха в Братске проводятся регулярно в рамках федерального проекта «Чистый воздух», - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора Иркутской области. – Например, результаты проб, взятых на этой неделе, станут известны на следующей. Помимо нас ситуацию в Братске также мониторит Росгидромет. Братчане могут жаловаться на загрязненный воздух нам, в службу экологического надзора или Росприроднадзор.

СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ ДОЛЖНА ПОМОЧЬ НАЦПРОГРАММА

Кстати, в 2019 году Братск стал одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Это первая в новейшей истории России комплексная экологическая программа, инициированная государством. По ней к 2024 году в северной столице Приангарья должны сократить вредные выбросы в атмосферу почти на 20%.

По плану это должно произойти за счет снижения выбросов от автотранспорта, промышленных и энергетических предприятий, частного сектора. Также планируется строительство межпоселковых газопроводов, лесопитомника по выращиванию саженцев для озеленения города. Если удастся реализовать эти проекты, к 2024-му выбросы сократятся на 25,23 тыс. тонн в год.

- Если перевести на газ 10% транспорта Братска, то это поможет снизить загрязнение воздуха на 1,74 тыс. тонн вредных веществ в год, - рассказывал Николай Юшков.

При этом за последние два года объем выбросов снизился лишь на 5%, или 5,5 тыс. тонн. Однако впервые в истории в прошлом году Братск вышел из рейтинга городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.