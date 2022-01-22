Когда волонтерство – синоним человечности: братчанин стал лучшим добровольцем Иркутской области

Волонтер Илья Отрубейников. Фото: личный архив Ильи Отрубейникова.

Пример 26-летнего братчанина Ильи Отрубейникова показывает, что даже с инвалидностью можно вести активный образ жизни и быть примером для общества. Парень, который всю жизнь старается помогать не только себе, но и другим признан лучшим в конкурсе «Лучший доброволец в Иркутской области». Члены жюри оценивали социальную работу, которую провел каждый из участников за 2020 и 2021 годы, а также проект, который они представляли.

- Волонтерством, которое я считаю синонимом человечности, занимаюсь уже 6 лет, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Илья Отрубейников. – Моя цель доказать, что даже с инвалидностью можно быть социально-активным человеком. Что жизнь разнообразна у всех и нужно реализовывать себя по максимуму. Участвуя в конкурсе, я не хотел доказать что-то себе, а показать людям, что нужно всегда к чему-то стремиться. Жизнь настолько разнообразна, что в ней огромное количество возможностей заявить о себе.

Причем, объяснять это Илья старается не только взрослым, но и подросткам. Для этого, он регулярно приезжает в школы и колледжи города, проводя детям бесплатные лекции, рассказывая, как человеку с особенностями здоровья, можно быть активным. Кроме того, Илья, который сам получил юридическое образование, часто консультирует горожан.

- В личные сообщения мне часто приходят юридические вопросы: от неправильно внесенных сведений в трудовую книжку до открытия частного детского сада на дому, - говорит Илья. - Очень много людей не знают своих прав. Я всегда готов помочь, и это тоже относится к волонтерско-правовой помощи для социально-уязвимых групп населения.

В дальнейшем Илья планирует продолжить помогать людям и обучать волонтерству всех желающих.