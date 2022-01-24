Segezha Group строит дома для бригад вахтовиков в Иркутской области

Фото: Предоставлено ООО «ТИМБЕРТРАНС»

В Иркутской области для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания на отдаленных участках погрузки лесоматериалов в период вахтовых работ Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») строит для сотрудников теплые дома из дерева.

Раньше вахтовики ООО «Тимбертранс» (с 2021 года входит в Segezha Group), работая в лесных массивах Усть-Кутского района на севере региона, жили в вагончиках без центрального отопления.

- На сегодняшний день уже построено 14 домов для тех, кто работает в отдалении от районного центра, каждый дом имеет центральное отопление, подключен к нашей котельной, которая работает на пеллетах. Тем самым мы осуществляем замкнутый цикл производства. Стараемся создать максимально комфортные условия проживания для сотрудников, работающих вахтовым методом, чтобы они чувствовали себя как дома, - говорит генеральный директор ООО «Тимбертранс» Алексей Бондарчук.

В ООО «Тимберлестранс» работает более 1300 сотрудников. Часть персонала трудится непосредственно на участке погрузки в лесном массиве. Год назад руководством было принято решение построить для них дома из клееного бруса «северного исполнения».

- Для тех, кто работает на нашем участке погрузки, новые дома с центральным отоплением - большой подарок. Условия работы с каждым годом становятся комфортнее. После рабочего дня на морозе приходишь в свой дом, где сухо и тепло, отогреваешься теплым чаем. Мы очень ценим то, что для нас делает компания, и стараемся выразить свою благодарность качественной работой на производстве, - рассказала мастер погрузки и вывозки леса с лесосек Антипина Наталья.

В условиях суровых зим в Сибири Segezha Group повышает комфорт пребывания бригад вахтовиков на отдаленных делянах и в Красноярском крае. В прошлом году флагман лесопиления компании АО «Лесосибирский ЛДК № 1» передал семь вагон-домов специального северного исполнения в распоряжение Шиверского филиала ЛЛДК № 1 в Богучанском районе. В составе такого мобильного вахтового поселка - столовая, баня, офис и жилые помещения. Помещения вагон-дома состоят из жилого и бытового блока с санузлом и кухней. Внутри установлены накопительные водонагреватели, есть горячая вода и необходимая мебель.

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Segezha Group - один из ключевых российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа - среди крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,2 млн га, а объем расчетной лесосеки - 23,6 млн кубометров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). 82% потребностей компании в древесине обеспечивается за счет собственных ресурсов. 83% лесных участков сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации.

Во всех лесных активах внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе интенсивной модели. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе ей принадлежит 2-е место по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также 5-е по производству большеформатной березовой фанеры. Холдинг - на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

География активов охватывает 14 государств, при этом основное производство находится в России. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. На предприятиях Группы трудится около 20 тысяч человек. Подробнее - на сайте: http://segezha-group.com