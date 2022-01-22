Эксперты рассказали, как путешествовать из Иркутска по стране со скидкой 20%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристический кешбэк, уже хорошо знакомый любящим путешествия горожанам, продлен до 30 апреля (а продажи – до 12 апреля). А если собрались в круиз, то он возможен с начала навигации и до конца мая. Основные его правила не поменялись – заказываешь путевку у официальных участников программы, расплачиваешься за нее по карте «МИР» (это обязательно, но карту совсем несложно получить в банке), потом получаешь обратно 20% стоимости.

– Информация о партнерах программы размещена на официальном сайте программы мирпутешествий.рф, - говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - Там представлены данные 42 отелей Иркутской области, четырех санаториев и 12 туроператоров. Также выбрать подходящее предложение и отправиться в путешествие с 20%-ной скидкой можно на официальных сайтах партнеров программы.

В какой регион страны отправиться? В любой! Общее число вариантов – около двух миллионов.

- Наши туристы уже спрашивают про кешбэк, - говорит член правления Сибирско-Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов. – И не только спрашивают, продажи начались. Кто-то, например, хочет посмотреть Москву или Петербург, почему бы нет? Есть возможность съездить даже на двое суток (в программе участвуют предложения от двух ночей в отеле), а гостиницы с удовольствием предоставят такую возможность. Кроме того, интересуются поездками на Черное море – в Сочи, в Крым. В апреле там уже достаточно тепло. Кто-то собирается в Белокуриху, в Нилову пустынь. Лечение достаточно дорого, и скидки никому не помешают.

А что касается тех, кто едет на Байкал?

- Где-то сейчас межсезонье, а у нас февраль –март – самый разгар зимнего отдыха, - продолжает Вадим Копылов. – На Байкале состоится «Зимниада», запланировано 14 самых разных ледовых фестивалей. Конечно, неизбежны ограничения в связи с коронавирусом, поэтому абсолютно всех принять не сможем. Но ведь многие отдохнут!

Смотрим программу Зимниады. В феврале – экстремальная гонка «Ледовый шторм» на коньках и велосипедах, конкурс ледовой скульптуры на Ольхоне, в конце февраля –марафон и еще один ледовый фестиваль, в Листвянке. Множество захватывающих событий и в марте. Почему не приехать?

- Билеты в Иркутск из Москвы дороги, но с кешбэком точно расходы ниже, - подводит итог Вадим Копылов. – Не случайно Байкал попал в список популярных направлений для программы кешбэка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Программа помогает туризму развиваться

Ирина ИВАНКОВА, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра Национального Агентства финансовой информации (НАФИ):

- В условиях, когда выездной туризм все еще затруднен в силу ограничений из-за пандемии, программа туристического кешбэка стимулирует россиян ближе знакомиться со своей страной и вводить в привычку путешествовать по России на регулярной основе. Увеличение числа внутренних туристов позволит отрасли активно развиваться – появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, сформируются туристические продукты и повысится уровень качества отдыха. А в борьбе за отдыхающих продолжение программы кешбэка станет сильным конкурентным преимуществом российских курортов перед заграничными, поскольку позволит существенно экономить при соответствующем уровне качества.

КОНКРЕТНО

Как получить положенные 20%

С 18 января по 12 апреля 2022 года вы сможете купить тур, забронировать круиз, проживание в отеле или санатории. Отправиться отдыхать можно с 18 января по 30 апреля 2022 года, а поехать в круиз — с момента открытия навигации и по 1 июня.

2) Возврат по карте «Мир» - 20% от стоимости поездки. Например, путевка стоит 40 тысяч рублей на одного. После оплаты картой «Мир» вам вернется кешбэк в размере 8 тысяч рублей на человека.

3). Вы можете поехать в любой регион России. Один или семьей. Вернут 20% от стоимости покупки, но до 20 000 рублей за одну операцию по карте. Одной картой, но разным операциями можно оплатить расходы на все туры. Кешбэк придет за каждый.

4) кешбэк начисляется за поездки, которые длятся как минимум 3 дня (2 ночи).

5. Как получить выплату? Оформите карту платежной системы «Мир» в одном из банков-партнеров или используйте имеющуюся. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «Мир» (форма регистрации находится внизу главной страницы на мирпутешествий.рф). Зайдите на сайт мирпутешествий.рф и выберите вариант поездки, который вас интересует. Оплатите картой «Мир» полную стоимость путешествия на сайте агрегатора, отеля, санатория или туроператора с 18 января по 12 апреля 2022 года. Кешбэк придет на карту в течение 5 рабочих дней.

Полные условия Программы — на сайте мирпутешествий.рф.