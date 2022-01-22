В белом платье и на коньках: как прошла первая в Ангарске свадьба на льду

Степан и Дарья тренировались два месяца, чтобы сыграть свадьбу на льду. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Что первым приходит на ум при слове «свадьба»? Конечно, это ЗАГС и регистратор с торжественной речью о корабле любви, отправляющемся в бухту под названием «Семья». Сломать привычные стереотипы решили молодожены из Ангарска. Заветное «ДА» 8 пар прокричали хором, стоя…на коньках. Уникальную церемонию бракосочетания на льду в городе организовали впервые. И дата для этого события была выбрана непростая – 22 января 2022 года.

16 женихов и невест сказали заветное "Да", стоя на коньках. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Ангарске 8 пар сыграли свадьбу на льду 22 января 2022 года Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Объявили о готовящейся группой свадьбе еще в середине ноября. Желающие стать участниками эффектной церемонии появились сразу.

Прошла церемония на льду дворца спорта «Ермак». Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Мы вместе 5 лет, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Дарья Зиязова. – Предложение Степа мне сделал еще в армии, но мы хотели дождаться, когда в Ангарске построят новое здание ЗАГСа. Увидев в интернете, что можно будет заключить брак на льду, не задумываясь, подали заявление. Такого точно еще ни у кого не было!

Обручальные кольца молодоженам выносили маленькие фигуристы. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Женихи и невесты два месяца посвятили подготовке: учились крепко стоять на льду и оттачивали движения. К слову, коньки гармонично подошли, как к строгим костюмам, так и к нежным белым платьям. Во дворце спорта «Ермак» новоиспеченным семьям вручили свидетельства о браке, а также памятные фото и видео с многочисленных тренировок.

Молодожены исполнили для гостей групповой танец. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Станет ли мероприятие «Свадьба на льду» традиционным, пока неизвестно. Однако гости церемонии поделились, что идея обменяться кольцами, стоя на коньках, могла бы стать очень популярной, не только среди ангарчан, но и жителей других городов региона.

На церемонии молодоженам вручили свидетельства о браке. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

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