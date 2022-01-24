Новый российский самолет МС-21-300 проходит испытания на 30-градусном морозе в Якутии

МС-21-300 прилетел в Якутию. Фото: правительство Якутии.

Новый комфортабельный пассажирский самолет МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, начинает проходить очередные испытания. На этот раз лайнер прилетел из подмосковного Жуковского в Якутию, чтобы полетать в условиях 30-градусного мороза.

- Испытания МС-21-300 проводятся для расширения сертификата типа, который на сегодняшний день разрешает эксплуатацию воздушного судна при температуре наружного воздуха у земли -30 градусов, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». - Ранее системы самолета успешно протестировали на стендах в температурных режимах до -55 градусов.

Как отметили летчики-испытатели, перелет МС-21-300 из Жуковского в Якутск прошел без замечаний. Кстати, этот полет стал первым по сочетанию двух факторов – удаленности пункта назначения от Жуковского и подтверждению работоспособности систем самолета, обеспечивающих комфортный продолжительный перелет большого количества пассажиров. На борт поднялись более 70 специалистов.

Фото: правительство Якутии.

Наземные и летные испытания нового лайнера в Якутии будут проходить три недели в зависимости от температуры воздуха в регионе. Кроме этого, каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета. Вечером и ночью он будет стоять на открытой стоянке по 12 часов.

- Эти испытания мы проводим для расширения сертификата, - рассказал генеральный директор «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский. - До конца этого года планируем передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании «Россия».

Добавим, что ранее в Якутии уже тестировались такие самолеты как Суперджет 100, Ил-96, Бе-200, а также лайнеры компаний Airbas и Boeing.

Напомним, в декабре 2021 года МС-21-300 совершил первую посадку в гражданском аэропорту. Тогда авиалайнер также вылетел из аэропорта Жуковский и преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске. Экипаж судна испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. (Подробности)

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