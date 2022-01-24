Где в Иркутске можно устроиться на работу с зарплатой более 200 000 рублей, рассказали эксперты. Доступно многим

Эксперты рассказали, в каких отраслях самые высокие доходы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вот бы хорошо иметь доход больше 200 тысяч в месяц! Только вот как, если в среднем - и это подтверждается не одним Иркутскстатом, но и сайтами по поиску работы - предлагают в четыре раза меньше, да и то не всем и не везде? Смотрим вместе с аналитиками. Итак…

- Самые высокие зарплаты в области готовы платить соискателям из сферы добычи сырья (в среднем 79,4 тысяч рублей), на втором месте - строители (67,3 тысяч рублей), на третьем - высший менеджмент (65 тысяч рублей), - отмечают в Head Hunter.

Это распределение позиций держится уже несколько месяцев, и новые предложения по рабочим местам в компаниях - застройщиках обходят по доходам тех же финансистов. Вообще крен в производственную сферу сейчас заметен куда острее, чем раньше. Деньги платят там, где есть реальный продукт, и потому выше среднего готовы предложить зарплаты специалистам из автобизнеса, ремонта, водителям, рабочему персоналу, инженерам, ИТ-шникам и даже продавцам-консультантам.

- За год серьезно «подросли» доходы новых сотрудников в сфере ремонта и сервиса - сразу на 20%, до 58,6 тысяч рублей, - рассказывают эксперты. - В топ по росту доходов также вошли вакансии для IT-специалистов (+16%, до 55,1 тысяч рублей) и специалистов по маркетингу, рекламе и PR (+12%, до 45,6 тысяч рублей).

Несмотря на то, что госслужба традиционно входит в число престижных и наиболее высокооплачиваемых, здесь в среднем платят 61,6 тысяч рублей, но сотрудников публично ищут в основном на стартовые позиции и зарплаты, которые предлагают им, относятся к категории самых низких - 39, 6 тысяч рублей в месяц. Маловато также готовы платить в спортклубах и салонах красоты - 40, 8 тысяч рублей.

Около 300 вакансий на разных сервисах (Head Hunter, Superjob, Минтруда региона) предлагают доход от 190 тысяч рублей в месяц. Примерно половина из них - работа вахтой на севере. Больше всего высокооплачиваемых мест в строительстве, на втором месте - добывающая отрасль, в топе - услуги для бизнеса, перевозки и интернет. Собственно, это исчерпывающий список отраслей, где можно хорошо заработать, не будучи топ-менеджером. Опыт работы, который ждут - не запредельный, чаще всего - от 3 до 6 лет.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых «вкусных» вакансий

Начальник участка ( на вахту) - от 382, 7 тысяч рублей

Руководитель отдела продаж ( удаленно) - до 300 тысяч рублей

Комплектовщик на склад - до 290 тысяч рублей

Главный инженер на производство - до 280 тысяч рублей

Начальник драги - до 250 тысяч рублей

Главный геолог - до 250 тысяч рублей

Инженер по строительству - 180-250 тысяч рублей

Механик по тяжелой технике, экскаваторщик - 180-240 тысяч рублей

Системный администратор (вахта) - от 228 тысяч рублей

Заместитель генерального директора - от 200 тысяч рублей

КСТАТИ

Спрос на нянь вырос на 59%

Есть возможность заработать! Причем не обязательно трудиться весь день, можно выбрать занятость на несколько часов. Доход зависит, само собой, от занятости и от образования. Средняя цена за час работы няни в Иркутске составляет 200 рублей в час и это достаточно дорого - больше просят только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Притом и это не потолок! За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой.

НА ЗАМЕТКУ

Удаленка экономит расходы на транспорт, одежду и развлечения

С приходом омикрона снова набирает обороты удаленка. Хочешь- не хочешь, а работать в офисе и общаться с коллегами как обычно за стаканчиком кофе больше не получится. Опять приходится пережидать сложное время. И, как выяснили эксперты, многие это оценили – выгодно. Вот данные масштабного опроса, который провели среди соискателей.

- Выяснилось, что после перехода на работу в удаленном формате 75% респондентов сократили свои расходы на транспорт, 50% - на одежду и обувь, 34% стали меньше тратить на развлечения, 29% - на питание, - оценили в Head Hunter. - Чаще других о сокращении тех или иных затрат сообщают специалисты сферы продаж.

За что пришлось платить больше?

Но, однако, одной экономией не обойдешься. Чтобы работать, надо платить за электричество ( чеки от энергетиков выросли на 62%), на мобильную связь и интернет – у 35%. Удивительно, но есть и такие, кто стал больше тратить на еду, пользуясь онлайн-доставкой! А потому что некогда готовить и перекусить кофе с булочкой на работе было дешевле.

Есть и моменты, о которых сразу не подумаешь. Начальник, принимая тебя на работу, гарантирует не только бесплатный свет и интернет, но также удобный стол и стул. А теперь многим пришлось покупать для себя все это. А еще тетради, бумагу, оргтехнику. О возросших тратах на все это заявили те, кому последнее доставалось по традиции бесплатно – руководители, бухгалтеры, айтишники.

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