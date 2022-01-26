Роботы начнут работать за людей? В «Ростелекоме» рассказали, как пандемия ускорила цифровизацию

В «Ростелекоме» рассказали, как пандемия ускорила цифровизацию. Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком.

Цифровизация стремительно врывается в нашу жизнь. Мобильной связью и интернетом даже в деревнях никого не удивишь, а в крупных городах и вовсе привыкают к тому, что роботы принимают заказы в ресторанах и убирают на улицах снег, автомобили вот-вот станут беспилотными, а операции проводят удаленно. За какими технологическими трендами будущее и что мы можем наблюдать уже в 2022 году, рассказал старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Влияние ковида на технологии

Пандемия еще больше ускорила цифровизацию. Вот три главных тренда 2021 года:

- Первое - ориентация на людей. Если говорить о бизнесе, то именно эти сложные времена сподвигли еще внимательнее относиться к каждому клиенту, еще лучше его обслуживать, чтобы не потерять, - рассказывает Кирилл Меньшов. - Второе - независимость от местоположения. Выживали те компании, которые научились работать без привязки к физической инфраструктуре, ведь и клиенты, и сами сотрудники переходили на удаленку, оставались дома или разъезжались. Закономерно, что усилилась потребность в кибербезопасности: защищать данные теперь нужно не только в офисе, но и на всех виртуальных ресурсах, которые используются в работе. Третье - отказоустойчивая реализация. Что это значит? Целые отрасли, такие как туризм, были в глубоком упадке, им приходилось быстро искать новые способы существования. Например, один из сервисов по бронированию жилья подготовил предложения для так называемых ковид-туристов - тех, кто хотел пережить самоизоляцию в новых локациях. Надо отметить и гиперавтоматизацию, которая помогала выполнять задачи сотрудников, болевших ковидом.

В «Ростелекоме» рассказали, как пандемия ускорила цифровизацию. Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком.

К 2022 году мир уже адаптировался к условиям пандемии, к удаленной работе и учебе. Но теперь на горизонте новый формат - гибридный, когда сотрудники появляются в офисе не пять дней в неделю, а, скажем, два или три раза. Появились определенные сложности, например, бронирование сотрудниками себе рабочего места в офисе. К таким задачам организации приспосабливаются, хоть и не всем это дается легко.

- Из ключевых трендов этого года выделяем, в первую очередь, ускорение роста. Да, часть бизнеса в ковидные времена пострадала, но другая часть, наоборот, получила стимул к развитию. Для них сейчас очень важно ускорить рост и закрепить отрыв от остальных, - продолжает старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома». - Следующее - это формирование изменений: необходимо внедрять у себя технологии, которые помогут масштабироваться. И третье - доверие к этим технологиям.

Старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов. Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком.

Что еще? Не теряет актуальности кибербезопасность, поскольку мошенники, увы, «цифровизуются» быстрее всех. Набирает обороты гиперавтоматизация, и речь не про страшилку, дескать, «роботы вытеснят всех сотрудников», а, наоборот, про желание самих людей работать поменьше, как некоторые привыкли за время удаленки.

Конечно же, в числе технологических мегатрендов, за которыми будущее, - искусственный интеллект, внедрение 5G, разработка автопилота для транспорта, использование облачных платформ и многое другое.

Тренды 2021 года в сравнении с 2022 годом.

Какие технологии внедряются в Иркутской области

Все эти направления, безусловно, актуальны в целом для страны и столичных городов. Но как обстоят дела с цифровизацией в регионах, например в нашей Иркутской области?

Важно понимать, что внедрению технологий в различные сферы помогают на государственном уровне. Для этого в России действует целая программа «Цифровая экономика».

- К 2024 году у 85% граждан должен быть доступ к порталу «Госуслуги», 50% документов планируется оформлять в электронном виде, 60% граждан смогут бесплатно получить электронную подпись. Ключевые сферы для трансформации на региональном уровне - госуправление, образование и наука, транспорт и логистика, здравоохранение, развитие городской среды, социальная сфера, - рассказали в областном правительстве.

Возьмем медицину. В ковидные времена, с колоссальными нагрузками и валом пациентов, врачам как никогда необходимо облегчить работу.

Мегатренды, которые выделяет на данный момент «Ростелеком».

- Эксперты «Ростелекома» помогают нам совершенствовать цифровые системы в сфере здравоохранения. Одна из основных задач - переход медицинской информационной системы на единую цифровую платформу. В части лечебных учреждений Иркутской области уже применяется система электронных больничных и рецептов, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

В единой цифровой платформе хранятся данные о каждом пациенте, который обратился за медпомощью в любую больницу региона. Система регистрирует в базе данных все действия, начиная от вызова врача на дом и заканчивая проведением операций и выдачей документов. Это позволяет полностью исключить бумажную волокиту, экономить время и забыть про ошибки, связанные с человеческим фактором. Разумеется, эти данные защищены законом.

Потенциал трендов сейчас и в будущем, по мнению «Ростелекома».

Смотрим дальше. Байкальск станет одним из первых в стране, где реализуют проект «Умный город». В строительной отрасли в этом году собираются внедрить информационные технологии для решения вопросов с госэкспертизой и заказчиком. Заготовленную древесину в Иркутской области маркируют и отслеживают с помощью цифровых технологий. В сфере госзакупок применяются электронные торги. Искусственный интеллект намерены привлечь для увеличения турпотока и развития транспорта. Предпринимателям предлагают программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов и взаимодействия с клиентом. И это лишь часть от задуманных проектов! Что уж говорить, если даже паспорт скоро можно будет сделать электронным.

Логично, что если все вокруг становится цифровым, то сервисы должны быть максимально доступны. Поэтому в селах и деревнях, даже в самых маленьких и удаленных, проводят качественный интернет и сотовую связь.

- В 2021 году мы завершили на территории Приангарья запланированный объем работ на 2021 год по второму этапу программы устранения цифрового неравенства, построив 13 базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек, - рассказал директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.

Это такие села, как, например, Зулумай и Басалаевка в Зиминском районе. Теперь их жителям доступны мобильная связь четвертого поколения (4G) и беспроводной интернет скоростью до 100 Мбит/с.

Да что там, для школьников уже начали проводить занятия, посвященные цифровизации, чтобы они были готовы к той реальности, какая ждет их в будущем. Эксперты уверены, что новые технологии помогут улучшить качество жизни, экономить время при получении огромного количества услуг, сделать их еще прозрачнее и эффективнее.